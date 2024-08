Drei Wien-Konzerte von Taylor Swift müssen abgesagt werden

Traurige Nachrichten für Fans von Taylor Swift (34). Eigentlich stehen in Wien insgesamt drei Konzerte der Sängerin auf dem Plan, aber aufgrund einer Terrorwarnung müssen diese nun abgesagt werden. Der Veranstalter teilt unter anderem auf Instagram mit: "Aufgrund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit abzusagen." Die Fans bekommen innerhalb der nächsten zehn Tage ihr Geld zurück.

Die Sängerin hat sich bislang noch nicht dazu geäußert. Ihre Fans, die eigentlich zu den Konzerten kommen wollten, sind derweil am Boden zerstört. Unter dem Post tummeln sich zahlreiche Kommentare. "Es tut mir so leid für all die Swifties, die so lange gewartet haben, um das Konzert zu besuchen", schreibt etwa ein Fan. "Ich möchte alle umarmen, die vorhatten, hinzugehen", meint jemand anderes. Die meisten halten die Absage aber für eine gute Option: "Ehrlich gesagt, so traurig ich auch darüber bin, wäre es mir lieber, wenn alle Swifties, Taylor und ich selbst vor jeglichem Schaden bewahrt werden."

Noch vor wenigen Tagen drückte Taylor auf Instagram ihre Vorfreude aus. Sie teilte nach ihren Konzerten in Warschau einen kleinen Rückblick und schrieb in der Bildunterschrift: "Ich kann nicht glauben, dass wir nur noch zwei Städte auf der europäischen Etappe der 'Eras Tour' haben. Es ist wirklich wie im Flug vergangen. Wir sehen uns bald, Wien!"

Taylor Swift, US-amerikanische Musikerin

Taylor Swift, Sängerin

