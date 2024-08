Khloé Kardashian feiert Töchterchen Trues Gesichtsbemalung

True Thompson (6) scheint sich an der Make-up-Tasche ihrer Mama bedient zu haben. In ihrer Instagram-Story teilt Khloé Kardashian (40) einen entzückenden Clip, der ihren Sprössling zeigt. Die Promi-Tochter hat darin pinken und roten Lippenstift in ihrem Gesicht verteilt und grinst belustigt. Ihre Mutter fragt sie: "Was hast du mit deinem Gesicht angestellt?" Die Schwester von Tatum (2) antwortet ganz locker, dass sie sich angemalt habe. Für die Unternehmerin ist das kein Problem: "Es ist so toll geworden. [...] Schöne Arbeit!", lobt sie ihre Kleine.

Die Schwester von Kim Kardashian (43) musste für das Make-up ihrer Tochter schon einmal viele Hassnachrichten hinnehmen, als diese bei einer Performance ziemlich gestylt auftrat. Daraufhin wehrte sich Khloé auf Social Media gegen die Kritik und stellte über Instagram klar: "Meine Mädels hatten gestern ihre Tanzaufführung! [...] Ich bin so stolz auf sie! Sie waren absolut perfekt. Selbstverständlich trägt keines unserer Mädels regelmäßig so viel Make-up. Dies war nur für den Auftritt. Sie sind schön, so wie sie sind."

Khloé genießt es, Spaß mit ihren Kindern zu haben. Vor knapp einem Monat nahm sie mit True und Tatum an einem Farbenlauf teil. Im Netz veröffentlichte der The Kardashians-Star danach Fotos von sich und seinem Nachwuchs. Auch damals war das Gesicht ihrer Tochter mit bunten Farben verziert. Dazu trug die kleine Familie knallbunte Outfits und aufgeklebte Schnurrbärte. Am Ende erhielten die Realitystars Medaillen für ihren Einsatz bei dem Lauf.

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum

