Schön in Pink: Blake Lively bezaubert in Spitzen-Minikleid

In Sachen Mode scheint Blake Lively (36) einfach zu wissen, wie es geht. Bei der Afterparty der Premiere ihres neuen Kinofilms Nur noch ein einziges Mal erscheint die Schauspielerin in einem Look, der sich sehen lassen kann: Sie trägt ein pinkfarbenes Spitzen-Minikleid, dessen Oberteil aus einem Korsett besteht. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, wirkt es beinahe so, als erwecke sie mit dem Outfit ihre innere Barbie – und strahlt dabei von Kopf bis Fuß.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass die 36-Jährige mit ihrem Aussehen begeistert. Erst kürzlich überzeugte sie in einem glitzernden Versace-Kleid, das in der Vergangenheit von keiner Geringeren als Britney Spears (42) getragen wurde. "Als dieses Kleid erhältlich war, dachte ich: 'Das muss ich haben!'", schwärmte Blake gegenüber Extra. Aber auch sonst zeigte sich die Gossip Girl-Berühmtheit stilsicher – und wählte ihre Kleider passend zu dem neuen Streifen, in dem sie Lily Bloom, die Besitzerin eines Blumenladens, spielt.

Zu der Premiere von Deadpool & Wolverine, dem Film ihres Mannes Ryan Reynolds (47), entschied sich Blake ebenfalls für einen Look, der ihre Überraschungsrolle als Lady Deadpool widerspiegelte – und erschien daher in einem hautengen roten Jumpsuit. Damit ist sie nicht die Einzige: Es gibt noch weitere Stars, die sich mit ihren Outfits ganz ihren Filmrollen anpassen. So kleidete sich beispielsweise Zendaya (27) während der Pressetour von "Challengers" in von Tennis inspirierten Outfits, während Margot Robbie (34) auf dem roten Teppich zur waschechten Barbie wurde.

Getty Images Blake Lively bei der "It Ends With Us"-Premiere New York City im August 2024

Getty Images Zendaya, 2024

