Olympia-Date statt Kinder: Amira Pocher wettert gegen Olli

Hat Oliver Pocher (46) seine Kids-Tage abgesagt, um Zeit mit seiner neuen Flamme zu verbringen? Laut seiner Ex Amira (31) sei eigentlich abgesprochen gewesen, dass der Komiker die zwei gemeinsamen Kinder Ende Juli bei sich betreut. Doch er habe die Moderatorin gebeten, dass sie die beiden Jungs nimmt, da er doch keine Zeit habe. Wie Amira in ihrem Podcast "Liebes Leben" berichtet, habe sie dann erfahren, dass ihr Ex mit einer Frau bei den Olympischen Spielen in Paris gesichtet wurde. "Ja, wer ist denn die Blondine in Paris? Deshalb halte ich dir jetzt den Rücken frei...", wettert die gebürtige Österreicherin.

Die Scheidung des Ex-Ehepaares brachte so einiges Drama mit sich. Wie die 31-Jährige ebenfalls in ihrem Podcast erklärt, habe Ollis Anwältin vor dem kürzlich stattgefundenen Scheidungstermin ihr in einem Schreiben vorgeworfen, dass sie ihre zwei Söhne "vermarktet". Ihre "wechselnden Partnerschaften" seien außerdem nicht gut für die Kids. Als Beispiel sei ein Paarausflug mit ihrem Freund Christian Düren (34) nach Rom ohne die Jungs aufgeführt worden. "Wenn ich mal irgendwie in meiner kinderfreien Zeit, die auch wirklich besprochen wurde, Wochen davor sage – 'Ich bin jetzt hier ein paar Tage weg' – dann wird das so ausgelegt, als würde er mir die Kinder abnehmen müssen", beschwert sich Amira. Die Juristin habe sogar vorgeschlagen, dass die Kinder zu Olli ziehen sollen, obwohl er sich aktuell das Sorgerecht mit seiner Verflossenen teilt.

Amira und Olli waren sieben Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen – vier davon als Ehepaar. Im vergangenen Jahr hatten die zwei TV-Stars dann ganz überraschend ihre Trennung verkündet. Darauf folgte eine öffentliche Schlammschlacht, in der sich beide immer wieder Vorwürfe machten. Vor allem der Comedian holte immer wieder gegen seine Ex aus. Seit Ende Juli dieses Jahres sind die zwei nun offiziell geschieden. Amira wollte eigentlich ihren Nachnamen Pocher behalten, wegen der Kinder. Doch Olli forderte, dass sie ihn ablegt. Wie der 46-Jährige in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" erzählt, bekam er seinen Willen: Sie muss bald wieder ihren Geburtsnamen verwenden.

Action Press Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

