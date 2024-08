"Größter Albtraum": Daniela Katzenbergers Tochter hasst Rosa

Daniela Katzenberger (37) und ihr Töchterchen Sophia Cordalis (8) sind normalerweise ein Herz und eine Seele. Umso härter trifft die Ehefrau von Lucas Cordalis (57) die neueste Erkenntnis über ihr Mini-Me. Wie Bild berichtet, verkündet die "Nothing's Gonna Stop Me Now"-Interpretin in ihrem neuen Reality-Format "Daniela Katzenberger", dass ihr absolutes Horrorszenario als Mutter nun eingetreten sei: "Mein größter Albtraum ist wahr geworden, Sophia hasst Rosa."

Früher habe Sophia Danielas Liebe zu dem Farbton noch geteilt, heute sei davon allerdings nicht mehr viel übrig. "Früher hatte ich eine Prinzessin Lillifee. Jetzt ist sie Eminem (51)", erklärt die TV-Bekanntheit und fügt betroffen hinzu: "Sie bricht mir mein rosa Herz!" Daniela vermutet, dass sie selbst schuld an der neuen Abneigung ihrer Tochter ist. "Manchmal denke ich, dass ich es mit dem Rosa übertrieben habe, dass es jetzt ein Hass ist", befürchtet die "So bin ich und so bleib ich"-Interpretin.

Für die Fans der kultigen Blondine gibt es tolle Neuigkeiten: In einer Pressemitteilung teilte der Sender Vox mit, dass Daniela mit ihrer neuen Realityshow ab dem 6. September wöchentlich im TV zu sehen sein wird. In den Folgen wird die 37-Jährige den Zuschauern private Einblicke in ihren Alltag als Ehefrau und Mutter in ihrer Wahlheimat Mallorca bieten. Zusätzlich zu dem Format bekommt Dani noch mehr Sendezeit: Im Anschluss strahlt der Sender eine Dokumentation mit dem Titel "Daniela Katzenberger – Die Story" über die Tochter von Iris Klein (57) aus. Darin blickt die Katze auf ihre langjährige Karriere im Rampenlicht zurück.

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis, Daniela Katzenberger und deren Mann Lucas im Schwarzwald

