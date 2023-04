Süßes Tutorial: Sophia schminkt Mama Daniela Katzenberger

So viel hat Sophia Cordalis (7) schon von ihrer Mama über Make-up gelernt! Die Tochter von Daniela Katzenberger (36) und Lucas Cordalis (55) hatte 2015 vor laufenden Kameras das Licht der Welt erblickt. Der Ruhm ihrer Eltern ist für sie ganz normal. Die TV-Bekanntheit und der Sänger geben auf Social Media gerne private Einblicke ins Familienleben. Nun teilt Dani ein süßes Make-up-Video mit Sophia!

"Heute zeig' ich euch mein ganz normales, ganz natürliches Tages-Make-up", kündigt sie scherzend in einem Instagram-Clip an. Sophia steht dicht hinter ihr und übernimmt mit ihren Händen die Arbeit, während ihre Mutter die Arme hinter ihrem Rücken versteckt. Die Kultblondine führt ihre Fans lachend durch die Schritte ihrer Schminkroutine, die ihre Tochter begeistert ausführt. Dabei geht es ziemlich bunt zu und der TV-Star präsentiert schließlich unter Gelächter das chaotische Endergebnis. "Das merkt gar keiner, dass ihr euch geschminkt habt – ganz normal", witzelt sie.

In der Öffentlichkeit zu stehen ist für Sophia wohl kein Problem. Laut Daniela sei es für ihre Tochter das Normalste der Welt, wenn ihre Eltern von Fremden angesprochen und nach Fotos gefragt werden. In ihrer Wahlheimat sei der Trubel aber weniger groß. "Sie bekommt das hier in Mallorca nicht in diesem Ausmaß mit. Wenn sie dann mal von deutschen Kindern erkannt wird, findet sie das cool", berichtet die Katze.

Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger und ihrer gemeinsamen Tochter Sophia

Daniela Katzenberger, Tochter Sophia und Lucas Cordalis in Griechenland 2022

