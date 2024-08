Im Urlaub: Bushidos Tochter muss nach Unfall genäht werden

Bushido (45) und Anna-Maria Ferchichi (42) nehmen ihre Follower tagtäglich mit durch ihren Alltag als Familie mit acht Kindern – jetzt gibt es erschreckende Nachrichten von ihrer kleinen Leonora (2). Anna-Maria meldet sich in ihrer Instagram-Story und erzählt von einem kleinen Unfall, der mitten im Urlaub geschah. "Leonora ist auf die Kante der Küchenschublade gefallen. Ihre Lippe ist sehr tief gespalten. Sie wird jetzt genäht", offenbart sie. Anna-Maria vermutet, dass sie wohl eine Narbe behalten wird und sich ab sofort von ihren anderen Drillingsgeschwistern unterscheiden wird: "Ab jetzt werden wir Leo und Naima (2) nie wieder verwechseln."

Nach der Behandlung im Krankenhaus ist die Achtfachmama froh, dass alles ohne Komplikationen verlaufen ist, wie sie weiter im Netz erklärt: "Hat sie tapfer gemacht. Sie wurde mit drei Stichen genäht." Dabei soll die Kleine keine Miene verzogen haben, wie Anna-Maria erzählt: "Die hat nicht gelacht, nichts erzählt, die war ganz ruhig. Es tat mir so leid." Während sie ihren Fans das Update gibt, kuschelt sich Leonora ganz fest an ihre Mama – bei ihrer Heimkehr lacht ihre Tochter aber wieder und hat den ganzen Schreck wohl schon vergessen.

Die zehnköpfige Familie verbringt aktuell ihren Sommerurlaub in Kroatien. Dafür brauchen sie aber auch reichlich Platz – zusammen leben sie zurzeit in einer 650 Quadratmeter großen Villa. Dort können sie sich in den sechs Schlafzimmern, neun Badezimmern, zwei großen Außenpools und einem beheizten Innenpool mehr als gutgehen lassen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Familie im Jahr 2023

