Angst vor Haft: Katie Price will länger im Ausland bleiben

Katie Price (46) ist wohl angst und bange! Nachdem das ehemalige Boxenluder erneut einen Gerichtstermin sausen gelassen hatte, bei dem sie aufgrund ihrer Insolvenz Fragen zu ihrer finanziellen Lage beantworten sollte, wurde ein Haftbefehl gegen das Model erlassen. Statt zu dem Termin zu erscheinen, unterzog sich Katie einem Facelifting in der Türkei – und befürchtet nun wohl deshalb, bei ihrer Rückkehr festgenommen zu werden. Einen Plan, um dem entgegenzuwirken, hat die Influencerin aber bereits: Wie eine Quelle gegenüber The Sun berichtet, will sie ihren Aufenthalt in der Türkei in die Länge ziehen. "Katie verlängert tatsächlich ihren Urlaub und plant, länger in der Türkei zu bleiben."

Besonders besorgt soll Katie dabei aber nicht um die Verhaftung selbst sein, sondern vielmehr um ihr Aussehen. "Sie hat Angst, dass sie am Flughafen verhaftet wird, wenn sie wieder in Großbritannien landet, und dass sie ins Gefängnis muss, bevor die Metallklammern aus ihrem Gesicht entfernt werden", plaudert der Insider weiter aus. Zudem soll sie nicht wollen, dass die Festnahme vor den Augen ihres Sohnes Harvey stattfindet, der sie gemeinsam mit ihrem Partner John Joe Slater in die Türkei begleitet hat.

Kurz nachdem der Haftbefehl gegen Katie bekannt geworden war, meldete sich das Erotikmodel zu Wort und versuchte seine Abwesenheit auf Instagram zu rechtfertigen: "Obwohl ich mir der Schwere meiner derzeitigen finanziellen Situation mit meinem laufenden Konkurs voll bewusst bin, bin ich heute schockiert, dass ich während meiner Arbeit an einem Dokumentarfilm über Korrekturoperationen wieder einmal Schlagzeilen mache." Aufgrund der Bedingungen ihres Insolvenzverfahrens sei sie gezwungen, ihre Arbeit an verschiedenen Projekten fortzuführen, erklärte sie weiter und betonte, dass sie für eines dieser Projekte verreist sei.

Instagram / katieprice Harvey Price mit seiner Mutter Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price in der Türkei

