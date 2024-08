Sexy Look: Blake Lively lässt bei Film-Event tief blicken

Blake Lively (36) sorgt mal wieder für einen aufregenden Fashion-Moment! In wenigen Tagen feiert der neue Film der Schauspielerin, "It Ends With Us", Premiere. Dafür rührt sie im Moment ordentlich die Werbetrommel und zeigt sich bei diversen Presseterminen von ihrer besten Seite. So nun auch in London – und zwar in einem sehr sexy Look! In einer malerischen Kulisse auf einer Dachterrasse vor dem London Eye posiert die Gossip Girl-Bekanntheit in einem weißen Anzug, der aus einem Oversize-Blazer und einer weiten Hose besteht. Das Pikante: Unter dem Jackett trägt sie kein Oberteil. Auch bei diesem Look bleibt sie ihrem Blumen-Modemotto, wie auch bei den anderen PR-Terminen für den Film, treu. Auf dem Anzug sind viele grüne Blumenstickereien zu sehen.

Erst vor zwei Tagen stand die große Weltpremiere der Drama-Romanze in New York an. Auch dafür schmiss sich die 36-Jährige ordentlich in Schale – jedoch etwas eleganter. Sie strahlte neben ihrem Ehemann Ryan Reynolds (47) in einem hautengen, bunten Kleid mit Blumenmuster und kleinen Glitzerperlen. Mode-Fans dürfte das Kleid auch bekannt vorkommen, denn vor ihr trug eine weitere Berühmtheit den Versace-Look: Britney Spears (42)! "Dieses Kleid bedeutet mir so viel, weil sie mir so viel bedeutet. Sie ist einfach jemand, der Liebe, Schönheit und Jugend, aber auch harte Arbeit, Entschlossenheit und Stärke repräsentiert", schwärmte Blake auf dem roten Teppich gegenüber Extra über Brit und ihr Kleid.

Blakes Blumen-Style kommt nicht von ungefähr – denn in "It Ends With Us" spielt sie die Floristin Lily Bloom. Der Film, der auf dem gleichnamigen Bestseller von Colleen Hoover basiert, erzählt die dramatische Geschichte von ihr, Kyle Kincaid (Justin Baldoni, 40) und Atlas Corrigan (Brandon Sklenar). Das Buch hat Millionen von Fans, die begeistert waren, als die Verfilmung vergangenes Jahr angekündigt wurde. Das Warten hat nun bald ein Ende: In Deutschland läuft der Streifen am 15. August in den Kinos an.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "It Ends With Us" im August 2024

