Untergraben Prinz Harry und die Royals ihre Glaubwürdigkeit?

Lange sah es so aus, als sei Prinz Harry (39) auf eine Versöhnung mit der britischen Königsfamilie rund um König Charles III. (75) aus. Doch mit seinen jüngsten Interviews hat sich der Mann von Herzogin Meghan (43) wohl selbst Steine in den Weg gelegt. So resümiert auch die Adelsexpertin Dr. Tessa Dunlop gegenüber Mirror: "Trotz all ihrer gut gemeinten Taten und versöhnlichen Worte in anderen Bereichen bleibt die Kluft zwischen den Sussexes und den britischen Royals so groß wie eh und je." Solange Charles und Prinz William (42) nicht das offene Gespräch mit Harry suchen oder andersherum, würden sie immer weiter "die Glaubwürdigkeit auf beiden Seiten untergraben."

Diese ohnehin angespannte Situation könne sich sogar noch weiter zuspitzen: Bald werden Harry und Meghan für einige öffentliche Termine nach Kolumbien reisen, wie zuletzt im Mai, als sie in Nigeria unterwegs waren. Die damit verbundenen Schlagzeilen könnten Charles und William erneut Anlass für Ärger bieten. "Anstatt dass es sich um einen Dienst handelt, der die philanthropische Marke, die das britische Königshaus aufgebaut hat, ergänzt, wird er im Gegensatz zu ihr stehen", kritisiert Tessa und fügt hinzu: "Wenn sich beide Parteien nur daran erinnern könnten, dass sie gemeinsam stärker sind."

Eine Versöhnung scheint also aktuell Zukunftsmusik zu sein. William soll zudem noch ein ganz privates Problem mit seinem Bruder haben: Harry sprach in der Dokumentation "Tabloids on Trial" über Prinzessin Diana (✝36), die verstorbene Mutter der Geschwister. "William ist stinksauer. Er hat die Nase voll davon, dass [die Sussexes] mit Dianas Tod Geld verdienen", verriet kurz darauf ein Insider gegenüber OK! Magazine.

Getty Images König Charles, Prinz William und Prinz Harry 2017 in Vimy, Frankreich

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

