Versöhnung: Können die Royals Prinz Harry wieder vertrauen?

Wird es bald zur Versöhnung zwischen Prinz Harry (39) und der restlichen königlichen Familie rund um Prinz William (42) kommen? Das Verhalten der Mitglieder des britischen Königshauses könnte darauf hindeuten. "Mir ist aufgefallen, dass sie sich sehr zurückhaltend verhalten haben, was ein Zeichen dafür sein kann, dass sie ihre Richtung ändern", berichtet Grant Harrold, der ehemalige Butler von König Charles III. (75), laut Slingo. Es sei durchaus möglich, dass mittlerweile genug Zeit ins Land gegangen sei. Doch eines stehe der Versöhnung nach wie vor im Weg: "Was ich weiß, ist, dass William dieses massive Problem mit dem Vertrauen hat. Ich denke, das ist das Schwierige und könnte eine Versöhnung erschweren."

Der Ehemann von Prinzessin Kate (42) sei jedoch nicht der Einzige, der von Zweifeln geplagt wird. "Wenn Harry in die königliche Familie zurückkehren will, dann geht es nicht nur um William und Catherine, sondern auch um seinen Vater und die gesamte Organisation", betont der einstige Palast-Angestellte. Der Schaden, den Harry angerichtet hat, sei zwar nicht irreparabel, doch der Stachel sitze noch immer tief. Ob er das gebrochene Vertrauen wieder kitten kann, sei fraglich: "Harry hat alle angegriffen, und wenn er plötzlich die Dinge ändern wollte, würden sich alle denken: 'Oh, das könnte riskant sein.' Sie hätten Sorge, dass er ihnen in den Rücken fallen könnte, wenn sie ihn wieder aufnehmen."

Doch auch Harry selbst soll ein großes Fragezeichen hinter das Thema Versöhnung setzen – er sei angeblich nur bereit, das Kriegsbeil zu begraben, wenn er im Gegenzug auf Charles' Unterstützung in puncto Personenschutz bauen kann. 2020 hatte die britische Regierung beschlossen, Harry stehe kein Schutz mehr durch die Polizei zu. Seither kämpft der Familienvater gegen dieses Urteil. "Er bittet darum, weil eine Bedrohung so real ist. Er ist in Gefahr", behauptet ein Insider gegenüber People.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Beerdigung von Königin Elizabeth, 2022

Getty Images König Charles, Prinz William und Prinz Harry 2017 in Vimy, Frankreich

