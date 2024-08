Amal und George Clooney verzaubern bei Dinner in Italien

Amal (46) und George Clooney (63) strahlen verliebt bei einem romantischen Dinner in Italien. Das Traumpaar wurde am Donnerstagabend in der Villa D'Este gesichtet, wo es bei Kerzenschein ein intimes Abendessen genoss. Amal beeindruckte in einem eleganten schwarzen Kleid mit zarten Spaghettiträgern und ließ ihr gewelltes dunkles Haar locker über ihre Schultern fallen. George hielt es schlicht und stilvoll in einem schwarzen Leinenhemd und einer Hose, passend zu seiner Frau. Auf einem der Fotos, die Hello vorliegen, tauschten die Turteltauben Zärtlichkeiten aus: Der Filmstar nahm seine Liebste in den Arm und gab ihr sanft einen Kuss auf die Stirn, während sie ihren Kopf an seine Schulter schmiegte.

Das Paar, das Eltern der Zwillinge Ella und Alexander ist, hat eine besondere Verbindung zu Italien. Der Schauspieler kaufte 2002 die Villa Oleandra in Laglio, dort fand auch das erste Treffen der beiden statt. Im Jahr 2013 brachte ein gemeinsamer Freund die Menschenrechtsanwältin Amal zu einer Party bei George mit, und der Rest ist Geschichte. Seitdem verbringen die beiden viel Zeit in ihrem italienischen Refugium, das aus sentimentalen Gründen ihr Lieblingsort ist.

Wie sehr der "Ocean's Eleven"-Star seine Frau verehrt, ist kein Geheimnis. Immer wieder schwärmt er öffentlich von seiner Herzdame. "Ich schäme mich immer [neben Amal], weil ich etwas trage, das ich schon 1.000 Mal getragen habe", gestand er in einem Interview mit Entertainment Tonight und erklärte, dass seine Frau ihn regelmäßig in den Schatten stelle. "Ich war vor ein paar Jahren auf einer dieser 'Women in Film'-Veranstaltungen und musste mich als 'Amal Clooneys Ehemann' vorstellen, weil ich sonst zu irrelevant war", witzelte George damals.

Getty Images Amal Clooney und ihr Mann George, Mai 2023

Getty Images George Clooney, Schauspieler, mit seiner Frau Amal

