George Clooney schämt sich neben Amal auf dem roten Teppich!

Das ist ihm unangenehm! George (62) und Amal Clooney (45) sind auf dem roten Teppich gern gesehene Gäste. Regelmäßig legt das Ehepaar einen Wow-Auftritt nach dem anderen hin. Dabei zeigt sich die Anwältin stets in wunderschönen Roben. Ihren Mann scheint sie damit jedoch in Verlegenheit zu bringen. George gibt nun zu, dass er sich neben seiner Amal auf dem roten Teppich schämt.

"Ich schäme mich immer [neben Amal] ,weil ich etwas trage, das ich schon 1.000 Mal getragen habe", gesteht der "Ocean's Eleven"-Darsteller im Interview mit Entertainment Tonight. Seine Frau stelle ihn mit ihren glamourösen Outfits vollkommen in den Schatten. "Ich war vor ein paar Jahren auf einer dieser "Women in Film"-Veranstaltungen und musste mich als 'Amal Clooneys Ehemann' vorstellen, weil ich sonst irrelevant war", verrät er lächelnd.

Mitte Dezember besuchte Amal die Verleihung der Fashion Awards in London. Dabei beeindruckte die zweifache Mutter in einem eleganten roten Kleid, das mit Pailletten besetzt war. Mit ihrem Look zog die 45-Jährige alle Blicke auf sich.

Getty Images George Clooney und Amal Clooney, 2023

Getty Images Amal und George Clooney

Getty Images Amal Clooney im Dezember 2023

