"Are You The One?"-Rekord: Emmy und Chris sind Perfect Match

Die Kandidaten kommen dem Preisgeld bei Are You The One – Reality Stars in Love einen gewaltigen Schritt näher! Nach ihrem Date werden Emmy Russ (25) und Chris Broy (35) in die Matchbox gewählt. Ob die beiden eins der zehn Perfect Matches, also der kompatiblen Paare, sind, die sich in dem diesjährigen Cast verstecken, wird heiß diskutiert. "Bitte lass es ein Perfect Match sein", hofft Emmy. Ihre Kollegin Dana Feist ist eher skeptisch: "Wenn da jetzt Perfect Match stehen sollte, fresse ich einen Besen." Als dann doch das Match verkündet wird, ist die Freude groß. "Das war eine kurze Reise. Wir waren kurz da, haben Geschichte geschrieben und sind wieder gegangen", lacht die Reality Queens-Teilnehmerin und auch Chris beteuert: "Wir lassen die Korken heute knallen!"

Tatsächlich haben die Realitystars mit Emmy und Chris nicht nur ihr allererstes Match gefunden – sie haben es sogar schneller geschafft als in allen bisherigen Staffeln der Datingshow! "Noch nie zuvor spuckte die Matchbox schon beim zweiten Versuch ein Perfect Match aus", bestätigt Moderatorin Sophia Thomalla (34). Kann das ein Zufall sein? Zuvor unterstellten Fans Emmy, während der Dreharbeiten gar kein Single gewesen zu sein. Grund zu der Annahme waren auffällige Instagram-Beiträge von der Beauty und ihrem Ex Christian, die eigentlich seit Februar 2023 getrennt sein sollen. So waren sie unter anderem im Dezember – also nach der Trennung und vor dem "Are You The One?"-Dreh – zufällig am selben Ort und teilten beide einen traumhaften Schnappschuss von derselben Location in Thailand.

Ein weiterer Anhaltspunkt für die Beziehungsgerüchte ist Emmys zurückhaltende Art in der Show. Während es bei ihren Co-Stars in den vergangenen Folgen heiß herging, ließ die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit keinerlei Nähe zu. Auch von Emmy und Chris' letzter Nacht, die sie als Perfect Match laut Tradition gemeinsam im 'Boom Boom Room' verbringen müssen, gibt es nicht viel zu berichten. Moderatorin Sophia stichelte bereits im Netz: "Wer ein anderes Tempo fahren will, soll sich bei Love Island oder vielleicht auch nirgendwo bewerben."

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Emmy Russ

RTL Sophia Thomalla, Moderatorin

