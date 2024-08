Elf Millionen: Verrät Rapper Kollegah seinen Kontostand?

Dass Musiker in ihren Songs darüber sprechen, ein riesiges Vermögen zu haben, ist nichts Neues. Aber verrät Kollegah (40) auf seinem neuen Album "Still King" etwa seinen tatsächlichen Kontostand? In "High Roller" heißt es nämlich: "Ja, bei der ersten Million war es noch ein Lächeln riesengroß. Bei der elften Million war es nicht mal ein Quäntchen Emotion. Ey ja, ich bin nur 10.999.999 Euro entfernt von 'wieder broke'". Sollte diese Aussage stimmen, hat er nach seiner 19-jährigen Karriere also elf Millionen Euro auf dem Konto.

Sein Vermögen ist aber nicht das Einzige, was der 40-Jährige auf seiner Platte offenbart. Auf dem Outro macht Felix Blume, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, deutlich: Er verabschiedet sich von seinem Leben in der Musikbranche! "Alles hat ein Ende, meine lieben Freunde. Jeder da draußen, der mich jemals auch nur in irgendeiner Art und Weise unterstützt hat, ich danke dir. Ich danke meinen loyalen Fans, meinen Supportern, die das möglich gemacht haben, was passiert ist", erklärt Kollegah.

Für das Beenden seiner Karriere hat er aber einen guten Grund, wie Raptastisch berichtet. Demnach wolle er seinen Fokus voll und ganz auf seine Familie richten. "Ich selbst orientiere mich dann privat erst mal mehr in Richtung Familie. Ich werde auch gebraucht. So ein Job, wie der, den ich gemacht habe, der ist auch mit vielen Entbehrungen verbunden", offenbart der "Du bist Boss"-Interpret und fügt hinzu: "Das Wichtigste im Leben ist aber doch die Familie." Aus der Welt ist er aber nicht – und kommt sicherlich irgendwann für ein kleines Wiedersehen zurück.

ActionPress Kollegah im April 2017 in Köln

Instagram / kollegahderboss Kollegah, Juni 2023

