Kindergarten? "Are You The One?"-Jenny und Nadja zanken sich

Ein lautstarker Streit sorgt für Aufregung in der aktuellen Folge von Are You The One – Reality Stars in Love! Zwischen den Teilnehmerinnen Jennifer Iglesias (25) und Nadja Großmann eskaliert die Situation komplett, als Jenny das Gespräch sucht, nachdem sie gesehen hat, wie Nadja über Danas Tränen lacht. "Hast du dich gerade darüber lustig gemacht, dass Dana weint?", konfrontiert die Love Island-Bekanntheit sie. Nadja reagiert darauf provokant und schimpft: "Warum kommt nicht Dana selbst auf mich zu und schickt ihren kleinen Pudel?"

Die Auseinandersetzung gerät schnell außer Kontrolle und die Girls schreien sich an. Nadja zeigt keinerlei Einsicht und wird respektlos, was auch Jenny zu beleidigenden Äußerungen verleitet. "Geh wieder zu 'Love Island'", brüllt Nadja. Jenny setzt dem Streit schließlich mit Beleidigungen einen krönenden Abschluss: "Halt deine Fresse, du bist so ein Esel. Du bist so eine Assibratze!" Die übrigen Teilnehmer sind einfach nur schockiert von den heftigen Worten der beiden Frauen.

In der aktuellen Doppelfolge von "Are You The One – Reality Stars in Love" geht es an mehreren Fronten richtig rund. Unter anderem verbringen Chris Broy (35) und Emmy Russ (25) eine Nacht im Boom Boom Room, nachdem sie als Perfect Match entlarvt wurden. Nikola Glumac (28) und Nadja sorgen ebenfalls für Aufruhr, da sie sich schon vor der Show kennengelernt haben und das niemandem erzählt hatten.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Nadja

RTL Jennifer Iglesias, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

