Marc-Robin Wenz musste nach TV-Seitensprung in Therapie

Marc-Robin Wenz hat bereits eine Reality-TV-Vergangenheit. Mit seiner Teilnahme an Temptation Island hatte der Schweißer damals für reichlich Wirbel gesorgt: Er ging seiner damaligen Partnerin Michelle Kaminsky fremd! Sein Seitensprung hatte wohl aber nicht nur für seine Beziehung, sondern auch für ihn persönlich harte Folgen, wie Marc-Robin in der aktuellen Folge von Are You The One – Reality Stars in Love verrät. Seine Mitstreiterin Linda Voilet bringt das Thema zur Sprache. Als der Brünette die Karriere der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin während eines Spiels als am wenigsten erfolgreich einschätzt, flippt sie aus: "Du musstest hundertmal fremdbumsen, bis du es hierher geschafft hast." Das lässt er sich nicht gefallen. Wütend offenbart Marc-Robin: "Ich bin fremdgegangen, habe es übertrieben bereut, bin danach durch die Hölle gegangen, weil es mir scheiße ging, ich musste dafür zum Psychologen."

Dass Linda ihn auf der Grundlage seines Fehltritts anmacht, gefällt dem Realitystar anscheinend gar nicht. Doch trotz seiner Offenbarung lässt die Beauty nicht locker: "Wie oft denn, dreimal? Dreimal ist keine therapeutische Behandlung." Marc-Robin entgegnet aufgewühlt: "Ist doch scheißegal, Mann. Ich bin danach durch die Hölle gegangen. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens!" Später realisiert Linda jedoch, dass sie einen Schritt zu weit gegangen ist und entschuldigt sich – der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer nimmt die Entschuldigung an. Die Zuschauer sind von dem emotionalen Moment gerührt. "Marc-Robin und Linda taten mir beide echt leid. Linda ist da echt ein bisschen zu weit gegangen, aber ihre Entschuldigung kam sehr aufrichtig rüber!", schreibt beispielsweise einer auf Instagram.

So wie der Karlsruher selbst wird auch seine damalige Partnerin von seinem Fehlverhalten schwer getroffen worden sein. Doch die positive Entwicklung, die Marc-Robin nach der gemeinsamen Teilnahme an "Temptation Island" genommen hatte, half Michelle, ihrem Ex zu verzeihen. Außerdem sei ihr Verflossener ihr noch immer wichtig, obwohl sie zwischenzeitlich "nicht mal mehr mit ihm an einem Tisch sitzen und mit ihm reden" wollte, wie sie ihren Followern auf Instagram erklärte: "Er ist definitiv noch immer ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben und ich weiß, dass ich jederzeit auf ihn zählen kann". Dass das Ex-Paar trotz des Vorfalls wieder gut miteinander klarkommt, mache die Blondine "happy".

RTL Linda Voilet, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

