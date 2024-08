Meilenstein: Prinzessin Leonor hat Führerschein bestanden

Prinzessin Leonor (18) hat einen Grund zur Freude: Der spanische Royal hat seinen Führerschein in der Tasche! Momentan befindet sich die älteste Tochter von Königin Letizia (51) und König Felipe (56) auf der Sonneninsel Mallorca und genießt dort einen Mädels-Trip mit ihrer Schwester, Prinzessin Sofía (17), ihrer Großmutter, Königin Sofia (85), und ihrer Mama. Dass Leonor die Fahrprüfung erfolgreich bestanden hat, beweist sie, indem sie ihre drei Familienmitglieder freudestrahlend durch die Gegend kutschiert und das graue Auto souverän steuert.

Bevor Leonor die weiblichen Royal-Mitglieder durch die Stadt fuhr, hatten sich die vier Damen noch einen kleinen Stadtrundgang vorgenommen. Vor allem Letizia stach dabei besonders hervor: Die 51-Jährige strahlte in einem pinkfarbenen Kleid mit der Sonne um die Wette. Das grob gemusterte Gewand kombinierte sie mit einer bunten Handtasche, einer großen Sonnenbrille und goldenen Ohrringen. Leonor, Sofía und ihre Großmutter harmonierten in einem farblichen Zusammenspiel aus blauen und weißen Kleidungsstücken.

Bereits im vergangenen Monat hatte Leonor einen Meilenstein erreicht: Die 18-Jährige wurde nämlich offiziell zur Junior-Offizierin der spanischen Armee ernannt. Mit ihrer Familie im Schlepptau reiste die junge Frau nach Zaragoza, das im Norden Spaniens liegt, wo ihr ein Abzeichen von ihrem Vater Felipe an der Generalmilitärakademie überreicht wurde. Der besondere Moment des Vater-Tochter-Gespanns wurde auf einem Foto festgehalten, das zeigt, wie Felipe seine Älteste an der Schulter berührt und ihr stolz in die Augen schaut.

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Prinzessin Leonor, Prinzessin Sofía, Königin Letizia und Königin Sofia im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Felipe mit seiner Tochter Prinzessin Leonor, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, Leonor macht eine gute Figur am Steuer des Autos? Ja, auf jeden Fall! Na ja, sie sollte lieber konzentrierter sein... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de