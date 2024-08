Nach Sexting-Skandal: Charlotte Dawsons Verlobter zieht aus

Die Enthüllungen um Matt Sarfield haben Konsequenzen. Seit acht Jahren ist Charlotte Dawson (31) mit dem Rugbyspieler zusammen, doch vor wenigen Tagen wurden Gerüchte laut, dass er heimlich mit einer anderen Frau anbandeln soll. Nun berichtet ein Insider im Gespräch mit The Sun, dass ihre Beziehung auf der Kippe steht. "Charlotte und Matt haben miteinander gesprochen und er hat die Kinder gesehen, aber er hat zugestimmt, ihr Freiraum zu geben und auszuziehen", offenbart die Quelle und fügt hinzu: "Sie ist immer noch wütend und hat gesagt, dass sie Zeit zum Nachdenken braucht, weil sie so beschämt und aufgebracht ist und ihm nicht vertraut."

Auf Instagram macht die britische Ex on the Beach-Bekanntheit momentan klar, wer die wichtigsten Männer in ihrem Leben sind – nämlich ihre Söhne Noah und Jude. In ihrer Story teilte sie kürzlich einen niedlichen Clip, in dem sie mit ihrem Kleinsten herumblödelte. Vergnügt kicherte der Spross, während seine Mama Späße machte. Zu dem kurzen Video schrieb der TV-Star: "Mein kleiner Sonnenschein! [...] Ich liebe dich so sehr, mein glückliches Baby!"

Die Influencerin kann sich in dieser schwierigen Zeit auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen. Auf Social Media rät ihr ein User: "Du schaffst das, Püppchen! Ignoriere alle negativen Kommentare und hör auf dein Herz!" Ein anderer Follower ist begeistert davon, wie Charlotte momentan für ihre Kinder da ist. "Dass du deine Jungs über alles und jeden stellst, beweist, was für eine großartige Mutter du bist. Sie können so stolz auf dich sein", schreibt ein Unterstützer.

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihrem Sohn Jude

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit Noah und Jude, Juli 2024

