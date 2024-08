Nach Trennungsgerüchten: Jennifer Lopez trägt ihren Ehering

Seit Monaten wird eine Trennung von Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (55) vermutet. Doch neue Bilder geben jetzt Hoffnung auf eine Versöhnung der beiden Hollywoodstars. Daily Mail liegen Fotos eines Ausflugs mit Sprössling Emme (16) vor. Darauf glänzt der Ehering der "Let's Get Loud"-Interpretin an ihrem Ringfinger, während sie ein Restaurant in Beverly Hills betreten. Die Sängerin macht in ihrem Jeans-Outfit einen entspannten Eindruck und blickt recht neutral auf die Paparazzi. Ihr Nachwuchs hat eine freundliche Miene aufgesetzt.

Anfang der Woche berichteten mehrere Quellen gegenüber Daily Mail, dass die Ehe der zwei Stars am Ende sei. "Sie haben die Scheidungspapiere vor einem Monat fertiggestellt, warten aber auf den richtigen Zeitpunkt, um sie einzureichen", hieß es. Demnach seien sie einfach nicht in der Lage gewesen, ihre Beziehung zu retten. Ein Insider behauptete außerdem: "Sie werden ein gemeinsames Statement veröffentlichen, in dem sie sagen, dass sie einander sehr lieben und wie sie gekämpft haben, damit es funktioniert, aber es nicht geschafft haben."

Bis jetzt haben sich der "Justice League"-Darsteller und die 55-Jährige nicht zu den neuesten Spekulationen geäußert. Allerdings ließ ein Informant im Gespräch mit Page Six anklingen, dass die Trennung hauptsächlich von Ben ausginge. Seiner Ehefrau soll das gar nicht passen, denn sie habe an ihr Liebescomeback geglaubt. "Sie ist wütend. Er hat sie gedemütigt. Er war derjenige, der das Wiederzusammenkommen initiiert hat", war sich die Quelle sicher.

MEGA Jennifer Lopez mit Emme

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

