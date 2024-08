Nach Verhaftung: Katie Price muss noch heute vor Gericht

Für Katie Price (46) wird es ernst. Am gestrigen Abend wurde die TV-Persönlichkeit am Flughafen London-Heathrow festgenommen. Die Britin hatte zuvor zum wiederholten Male einen wichtigen Gerichtstermin sausen lassen und begab sich stattdessen für eine Schönheits-OP in die Türkei. Damit sie das Verfahren nicht unnötig weiter in die Länge ziehen kann, nutzten die Beamten bei ihrer Rückkehr die Chance und nahmen sie sofort in Gewahrsam. "Sie wurde auf einem Polizeirevier im Westen Londons in Untersuchungshaft genommen und soll am Freitag, dem 9. August, vor den Royal Courts of Justice erscheinen", heißt es laut The Sun in einem Statement der Behörden.

Was genau Katie jetzt droht, ist bislang unklar. Bei den versäumten Terminen hätte sie genaue Angaben über ihre finanzielle Situation machen sollen – die fünffache Mutter steckt mitten in einem Insolvenzverfahren. Im Mai erlitt sie bereits einen herben Rückschlag: Sie erhielt einen Räumungsbescheid für ihr Anwesen. Dennoch schien sie so weiterzumachen wie zuvor. Dass ihr nach dem kürzlichen Trip in die Türkei endgültig eine Festnahme drohen könnte, ahnte sie wohl bereits. "Katie verlängert tatsächlich ihren Urlaub und plant, länger in der Türkei zu bleiben. Sie hat Angst, dass sie am Flughafen verhaftet wird, wenn sie wieder in Großbritannien landet und dass sie ins Gefängnis muss, bevor die Metallklammern aus ihrem Gesicht entfernt werden", erklärte ein Insider vor wenigen Tagen dem Magazin.

Am gestrigen Abend ließ es sich allerdings nicht mehr vermeiden. "Eine 46-jährige Frau aus Surrey wurde am Donnerstag, dem 8. August, um 19:45 Uhr am Flughafen Heathrow festgenommen, weil sie nicht vor Gericht erschienen ist", gaben die zuständigen Behörden laut Mirror bekannt. Zusätzlich kursierten Fotos, die Katie im Auto eines Beamten zeigten – die Verbände ihres Facelifts trug sie noch immer um ihren Kopf gewickelt.

Getty Images Katie Price mit ihren Kindern Bunny Hayler und Jett Hayler im September 2023

Instagram / katieprice Katie Price, Model

