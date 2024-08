Pamela Anderson macht mit ihren Söhnen Fashion Week unsicher

Pamela Anderson (57) hat mit ihren Söhnen Brandon (28) und Dylan (26) während der Kopenhagener Fashion Week für ein echtes Familienhighlight gesorgt! Die Schauspielerin besuchte am Donnerstag die Modenschau von Rotate – und saß mit ihren Söhnen in der ersten Reihe. Pamela, die die beiden Jungs mit ihrem Ex-Mann Tommy Lee (61) teilt, erschien in einem leichten und luftigen Outfit: Sie trug eine gerade Elfenbeinhose und eine langärmelige weiße Bluse, kombiniert mit goldenen metallischen Sandalen, einer Perlenkette und passenden Ohrringen und Armbändern.

Während die 57-Jährige in einem hellen Look glänzte, setzten ihre Söhne auf eher dunkle und lässige Outfits. Brandon kombinierte Jeans mit einem einfachen weißen T-Shirt und einer schwarzen Lederjacke, Dylan dagegen kleidete sich komplett in Schwarz, mit einer Cargo-Jacke und einer weiten Leinenhose. Auffällig war, dass alle drei im selben Stil posierten: Mit einem Bein über das andere geschlagen, schauten sie cool in die Kamera. Pamelas und Brandons schwarze Sonnenbrillen verliehen dem Trio eine zusätzliche modische Note.

Pamela genießt die kostbare Zeit mit ihren Kindern offenbar in vollen Zügen. Erst kürzlich öffnete sie sich über ihre Rolle als Mutter in einem Interview mit Better Homes & Gardens. Sie erzählte von den Herausforderungen und den Lektionen, die ihre Söhne im Laufe der Jahre gelernt haben, insbesondere in Bezug auf ihre turbulente Vergangenheit. Bekannt wurde Pamela durch ihre vielen Auftritte im Playboy und die Serie "Baywatch". Während ihrer dreijährigen Ehe mit Tommy Lee musste sie den Skandal um ein gestohlenes und verbreitetes Sextape durchstehen. "Leider dachten [meine Söhne], dass ich in mancher Hinsicht ausgenutzt wurde", sagte sie im Interview, lobte aber gleichzeitig ihre "jungen, mutigen und fleißigen" Jungs für ihre bedingungslose Unterstützung und Ermutigung.

Getty Images Dylan Lee Jagger, Brandon Thomas Lee und Pamela Anderson bei der Fashion Week in Kopenhagen, 2024

Getty Images Pamela Anderson auf der Met Gala 2024

