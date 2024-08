Süßes Foto: Sarah Harrison genießt Wochenbett mit Baby Alea

Sarah Harrison (33) genießt die Zeit mit ihrem neuen Sprössling in vollen Zügen. Erst vor wenigen Tagen brachte die Influencerin ihre Tochter Alea zur Welt. Nach dem Kaiserschnitt ging es für die frischgebackene Dreifach-Mama schnell wieder nach Hause zu ihrem Partner Dominic (33). Wie Sarah jetzt in ihrer Instagram-Story zeigt, macht sich die junge Familie zu Hause eine gemütliche Zeit. Ein Schnappschuss zeigt die Blondine beim Mittagsschlaf auf der Couch, während auf ihrer Brust die kleine Alea schlummert. Und auch Dominic konnte einem Schläfchen wohl nicht widerstehen und liegt direkt daneben auf dem Bauch.

Nach dem Kaiserschnitt am Montag ist das einstige Bachelor-Girl schon ganz schön munter auf den Beinen. "Ich kann echt gut laufen, ich bin auch echt fit, aber dennoch muss mir Domi noch helfen", erklärt sie. In ihrer Beweglichkeit sei sie noch sehr eingeschränkt. Sarah plane, die Dinge langsam anzugehen und sich im Wochenbett auch wirklich so oft es geht zwischendurch hinzulegen. Sie betont: "Ich brauche sehr viel Ruhe." Der knuffige gemeinsame Mittagsschlaf scheint also genau das Richtige für die Content Creatorin gewesen zu sein.

Die anstrengende Zeit im Wochenbett muss Sarah allerdings nicht allein wuppen. Kurz vor der Entbindung waren sogar extra ihre Eltern in ihre Wahlheimat Dubai gereist, um ihrer Tochter unter die Arme greifen zu können. Schließlich muss sich auch jemand um die beiden älteren Töchter des Paares Mia Rose (6) und Kyla (4) kümmern, während Sarah und Dominic ihr Babyglück genießen.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit Baby Alea

Action Press Dominic und Sarah Harrison bei der GLOW-Messe in Essen

Wie findet ihr die privaten Einblicke, die Sarah mit ihren Fans teilt? Ich finde das total schön, wie sehr sie ihre Fans teilhaben lässt! Ich denke, sie könnte ruhig häufiger mal das Handy beiseitelegen. Ergebnis anzeigen



