Trotz Festnahme: Nelly sackt fünfstelligen Casino-Gewinn ein

Nelly (49) hatte wohl Glück im Unglück. Der Rapper machte gestern Schlagzeilen mit seiner Verhaftung in einem Casino. Nachdem er an einem Spielautomaten den Jackpot geknackt hatte, wollte er seinen Gewinn selbstverständlich einlösen. Bevor die Gewinnsumme ausgeschüttet werden konnte, verlangte ein Beamter einen Hintergrundcheck des "Hot in Herre"-Interpreten – dabei fiel auf, dass ein aktiver Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Zu diesem Zeitpunkt wurde Nelly von den Beamten genauer untersucht und man fand laut TMZ Ecstasy-Pillen in seinem Besitz. Daraufhin nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Doch trotz aller Widrigkeiten durfte der Musikstar sich seinen satten Gewinn von über 45.000 Euro noch schnell in die Tasche stecken.

Mittlerweile soll der Grammy-Gewinner schon wieder auf freiem Fuß sein. Dennoch sei er über die Geschehnisse seines Casino-Abends sehr verärgert. Angeblich habe Nelly in demselben Casino schon größere Gewinne eingefahren, ohne dass ein Hintergrundcheck durchgeführt wurde. Sein Anwalt behauptet daher, dass insbesondere die Durchsuchung seiner Sachen ohne hinreichende Gründe vonstattengegangen sei. Die beiden prüfen wohl derzeit, ob sie rechtliche Schritte gegen den ermittelnden Polizisten einleiten können.

Wie es nun mit Nelly weitergeht und ob ihm eine weitere Anklage oder sogar eine Strafe droht, ist bislang nicht bekannt. Der US-Amerikaner äußerte sich bislang nicht persönlich zu dem Vorfall und auch seine Ehefrau Ashanti (43) hält sich bedeckt. Das Paar gab erst im April bekannt, den ersten gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten.

Getty Images Nelly, Rapper

Instagram / ashanti Nelly und Ashanti im Mai 2024

