6 Millionen Euro: "It Ends With Us" lockt Fans in die Kinos

Was für eine Überraschung! Die Verfilmung des Romans "It Ends With Us" von Colleen Hoover scheint den aktuellen Prognosen zufolge ein echter Hit an den Kinokassen zu werden. Demnach könnte es sogar für den gefeierten Actionfilm Deadpool & Wolverine an der Spitze der Charts eng aussehen. Wie Deadline erfahren hat, spielte der neue Film mit der Gossip Girl-Ikone Blake Lively (36) nämlich schon jetzt rekordverdächtige Summen ein! In den Vorpremieren soll es dem neuesten Bericht zufolge bereits beträchtliche Einnahmen in Höhe von weit mehr als 6 Millionen Euro gegeben haben.

Den ersten Zahlen nach sei die Neuerscheinung mit absoluten Blockbustern zu vergleichen. Einen ähnlichen Start legten beispielsweise Fifty Shades of Grey oder Twilight hin. Die Handlung des Dramas dreht sich um die Liebesgeschichte der Hauptcharaktere Lily Bloom und Atlas Corrigan. Wie begeistert die beliebte Hauptdarstellerin von ihrem jetzt veröffentlichten Projekt ist, betonte Blake bereits im Interview gegenüber ET: "Ich denke, wir haben einfach unser Bestes getan, um das Buch und die Fans zu ehren. [...] Ich bin einfach so stolz auf diesen Film."

Auf einer Premiere der Buchadaption sorgte die Stimmung zwischen den Cast-Mitgliedern kürzlich für Aufsehen. So wirkte es, als herrsche zwischen Blake und ihrem Filmpartner Justin Baldoni (40) dicke Luft! Im Interview mit People äußerte sich der amerikanische Star ausschließlich positiv zu seiner berühmten Kollegin. Er schwärmte: "Sie ist eine kreative Kraft, besonders als ausführende Produzentin des Films, und sie ist so brillant."

Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

Blake Lively, Schauspielerin

