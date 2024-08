Kein Streit? Justin Baldoni schwärmt von Filmkollegin Blake

Bei der Premiere von It Ends With Us herrschte Eiszeit zwischen Justin Baldoni (40) und seinen Co-Stars – allen voran Blake Lively (36). Doch im Gespräch mit People spricht der "Jane the Virgin"-Darsteller nun total positiv über die Hauptdarstellerin. "Sie ist eine kreative Kraft, besonders als ausführende Produzentin des Films, und sie ist so brillant", berichtet der Lockenkopf. Sie passe perfekt zu ihrer Filmrolle, denn genau wie Lily sei Blake "extrem charmant und sympathisch". Einzig die Haarfarbe habe nicht zu ihrem rothaarigen Charakter gepasst, doch der Hollywoodstar erklärt: "Dafür gibt es eine einfache Lösung in der Filmbranche!"

Bevor Justin die vierfache Mutter bat, in dem Streifen mitzuspielen, habe er alle ihre Filme geschaut. Bei ihrer ersten gemeinsamen Probe sei er dann sofort hin und weg gewesen. Gegenüber dem Magazin berichtet er: "Als ich Blake zum ersten Mal Lily spielen sah, gab es einen Moment, in dem ich völlig vergaß, was wir gerade taten... Ich war so fasziniert von dem, was sie machte und wer Lily sein würde."

Auf dem roten Teppich bei der "It Ends With Us"-Premiere wurde Justin allein abgelichtet, während seine Kollegen fröhlich miteinander posierten. Aufmerksamen Fans fiel dieses Detail sofort auf. "Wirklich niemand hat mit ihm auf dem roten Teppich interagiert. [...] Etwas ist passiert", kommentierte ein User unter einem TikTok-Video über die Gerüchte. Ein anderer Nutzer warf direkt eine Theorie in den Raum: "Entweder stimmt da etwas nicht, oder das ist sehr gutes Marketing, denn seine Figur ist der Bösewicht."

Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am "It Ends With Us"-Set

Getty Images Justin Baldoni, Schauspieler

Findet ihr Justins Aussagen über Blake überzeugend?



