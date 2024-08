Das hat Can Kaplan aus seiner vergangenen Beziehung gelernt

Can Kaplan verarbeitet aktuell seine Trennung von Walentina Doronina (24). Während seines Heilungsprozesses nimmt der Realitystar seine Fans mit und gibt immer wieder Updates, wie es ihm ergeht. Auf Instagram teilt der Unternehmer einen neuen Beitrag, in dem er erklärt, was er aus seiner vergangenen Beziehung für seine Zukunft mitgenommen hat. "Eine Beziehung sollte ein sicherer, ruhiger Hafen sein und nicht ein weiterer Kampf, den du führen musst", erklärt er unter anderem und führt fort: "Hör auf, deine 100 Prozent an Menschen zu geben, die nur ein Prozent geben."

Für seine Ehrlichkeit bekommt der ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer viele positive Kommentare unter seinem Beitrag im Netz. "Seitdem du alleine deinen Weg hier gehst, bist du viel sympathischer", "Richtig gut, dass du die Trennung so verarbeitest – du gehst einen sehr reifen Weg" oder "Das Beste, was dir passieren konnte! Es ist schön zu sehen, wie du heilst", lauten nur einige der liebevollen Kommentare der Follower.

Can und Walentina trennten sich im vergangenen Juni endgültig. Danach folgte ein heftiger Rosenkrieg, denn die 24-Jährige erhebt schwere Vorwürfe – ihr Verflossener soll wohl öfter gewalttätig gegenüber ihr geworden sein. Can streitet die Vorwürfe ab – und kontert mit Fremdgehbeschuldigungen. Doch der Fame Fighting-Teilnehmer kündigte auf Instagram an, bald ein ausführliches Statement zu geben: "Bald werde ich mich zu allem melden. Ich brauche aber noch Zeit und fokussiere mich derzeit auf mich."

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan im Juli 2024

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan

