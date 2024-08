David Harbour schloss Lily Allens Kinder sofort in sein Herz

David Harbour (49) schwärmt von seiner ersten Begegnung mit den Töchtern seiner Frau Lily Allen (39), obwohl er ursprünglich nie Kinder wollte. Der Stranger Things-Star habe Ethel und Marnie erstmals beim Frühstück im Wolseley in Londons Mayfair getroffen und gibt zu, dass er damals sehr nervös gewesen sei. Das sollte jedoch völlig unbegründet sein, denn der Schauspieler habe die beiden sofort ins Herz geschlossen und direkt einen Beschützerinstinkt entwickelt, wie The Sun berichtet.

In einem Gespräch bei dem "Miss Me?"-Podcast mit Lily und Miquita Oliver (40) sprach David zudem über seine neue Rolle als Stiefvater und die überraschenden Freuden, die es mit sich bringt. "Ich liebe es", schwärmte er und fügte hinzu: "Es ist wirklich das Überraschendste und Angenehmste, was ich je gemacht habe. Ich wollte nie Kinder." Nun würde der Hollywoodstar es aber verstehen, wenn Leute, die Kinder bekommen, sagen: "Wow, du bist mir wichtiger als ich selbst und ich würde alles für dich tun."

David und Lily hatten sich 2019 getroffen und verlobten sich im Jahr darauf, bevor sie in einer intimen Zeremonie in Las Vegas heirateten. David erklärte, dass Lilys Fähigkeit, ihn so zu akzeptieren, wie er ist, eine Seltenheit in Beziehungen darstellt. Ihre Unterstützung und das Fehlen von Besitzdenken beeindruckten ihn tief. "Ich habe erkannt, dass sie mich auf eine Weise sieht, wie mich niemand zuvor gesehen hat", teilte er zudem in dem Podcast mit. Diese einzigartige Dynamik sei es gewesen, die ihm deutlich gemacht habe, dass er sein Leben mit ihr verbringen wollte.

Getty Images David Harbour, Schauspieler

Instagram / lilyallen Lily Allen und David Harbour im Dezember 2023

