Diese Summe musste Blake Lively für Britney-Kleid bezahlen

Blake Lively (36) überraschte bei der Premiere ihres neuen Films "It Ends With Us" mit einem richtigen Knallerkleid – eins, das bereits Britney Spears (42) getragen hat. Die imposante Glitzerrobe hatte den Körper der Popikone im Jahr 2002 bei einer Modenschau von Versace geziert und ist nun im stolzen Besitz der Schauspielerin. Wer sich jetzt fragt, wie tief Blake für dieses Kleid in die Tasche greifen musste, sollte nun die Ohren spitzen: Die Robe soll rund 9.000 Euro gekostet haben. Das Kleid ergatterte die vierfache Mutter in einem Secondhand-Geschäft namens Tab Vintage in Los Angeles, wie TMZ berichtet.

Blake soll durch die sozialen Medien auf das Britney-Kleid aufmerksam geworden sein: Der Vintage-Laden teilte Bilder der Robe, allerdings ohne Preisangabe. Die 36-Jährige soll sich dann nach den Kosten erkundigt haben und mehr als überrascht gewesen sein. Auch Britney bekam mit, dass ihr einstiges Kleid nun die Besitzerin gewechselt hat. Laut einem Insider des Newsportals soll die Sängerin von Blakes Anblick hin und weg gewesen sein: "Britney hat Blake in dem Kleid gesehen und fand, dass sie hinreißend aussah. Sie fühlt sich sehr geschmeichelt und hält es für eine coole Hommage!"

Dass dieses besagte Kleid nicht einfach nur ein Outfit für Blake ist, sondern eine viel tiefgründigere Bedeutung hat, betonte sie gegenüber Extra: "Dieses Kleid bedeutet mir so viel, weil sie mir so viel bedeutet. Sie ist einfach jemand, der Liebe, Schönheit und Jugend, aber auch harte Arbeit, Entschlossenheit und Stärke repräsentiert." Die Frau von Ryan Reynolds (47) bezeichnet sich außerdem als absoluten Britney-Fan, der sie schon immer war und auch bleiben wird.

Action Press Britney Spears bei der Modenschau der Versace Spring/ Summer 2003 Kollektion

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im August 2024 in New York City

