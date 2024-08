Kate Winslet muss sich am Filmset gegen Bodyshaming wehren

Die britische Schauspielerin Kate Winslet (48) kann schon jetzt auf eine Vielzahl von herausfordernden Rollen und spektakulären Filmdrehs zurückblicken. Die Tatsache, dass sie heute zu den absoluten Topstars von Hollywood zählt, schützte sie am Set jedoch nicht vor Bodyshaming. In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit Harper's Bazaar spricht sie offen über ihre jüngste Erfahrung diesbezüglich. Während einer Badeanzugszene in dem Drama "Die Fotografin" aus dem Jahr 2023 wurde sie von einem Crewmitglied gebeten, aufrechter zu sitzen. Doch sie reagierte schlagfertig und weigerte sich: "Damit man meine Speckrollen am Bauch nicht sieht? Nie im Leben!"

Die Powerfrau stellte gegenüber dem Team klar, dass sie sich absichtlich so positionierte. Kate trieb vor dem Dreh keinen Sport mehr, damit ihr Äußeres der Rolle entsprechend weicher aussah. Die Tatsache, dass sie in keinem "perfekten Körper" mehr steckt, störe sie gar nicht. Ganz im Gegenteil: "Ich bin stolz darauf, denn man sieht mir mein Leben im Gesicht an, und das ist wichtig. Es käme mir nicht in den Sinn, das zu verbergen", erläuterte die Oscarpreisträgerin selbstbewusst. Damit unterstrich die 48-Jährige, welche in ihrer Kindheit gemobbt wurde, wieder einmal ihre Einstellung zu einem gesunden Körperbild und Selbstrespekt.

Seit über 25 Jahren ist Kate ein absolutes Vorbild für Frauen. Spätestens seit ihrem legendären Auftritt in Titanic an der Seite von Leonardo DiCaprio (49) eroberte sie die Herzen des Publikums im Sturm. Im Laufe des Liebesfilms bekommt der Zuschauer die ikonische Kussszene der Hauptdarsteller am Bug des Schiffes zu sehen. Diese war für den Cast allerdings überhaupt nicht romantisch. Gegenüber Vanity Fair verriet die Berühmtheit nämlich, dass für sie der Dreh dieses kultigen Moments der absolute "Albtraum" war!

Getty Images Kate Winslet, britische Schauspielerin

United Archives GmbH Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"

