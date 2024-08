"Mein Abfall": Das hält Eva von Chris Broys Match mit Emmy

Kürzlich durften sich die Teilnehmer der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love freuen: Mit Chris Broy (35) und Emmy Russ (25) fanden sie ihr allererstes Perfect Match. Was sagt Evanthia Benetatou (32), die Ex-Partnerin von Chris, zu dieser Paarung? Im Interview mit RTL wird mehr als deutlich: Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin scheint gar nicht begeistert zu sein. "Wenn ihr [Emmy] mein Abfall schmeckt, dann herzlichen Glückwunsch und guten Appetit", pöbelt sie gegen die Dame an Chris' Seite.

Offenbar hat Eva ein persönliches Problem mit der Reality Queens-Kandidatin. Die beiden kennen sich bereits durch ihre gemeinsame Teilnahme an Kampf der Realitystars im vergangenen Jahr. Dort gerieten die Ladys des Öfteren aneinander. Auch heute noch scheint die 32-Jährige nicht viel von ihrer TV-Kollegin zu halten. "Für mich ist das eine ganz arme Persönlichkeit, die mir irgendwo leidtut. Die ist sehr verbittert und im echten Leben, glaube ich, absolut zertrümmert und verzweifelt", lautet ihr hartes Urteil.

Generell scheint Eva nicht viel von Chris' Teilnahme an der Datingshow zu halten. Denn der 35-Jährige ist nicht nur ihr Ex-Partner, sondern auch der Vater ihres gemeinsamen Sohnes George. "Ich find's halt sehr schade, dass der Chris an solchen Formaten teilnimmt, wo man sieht: Man poppt da auf der Seite mit dem, man knutscht da, man macht das… Der Kleine, der wird das ja sehen", kritisiert sie scharf das Verhalten ihres Verflossenen.

RTLZWEI Eva Benetatou und Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy an Georges Geburtstag

