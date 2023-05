Drei Kandidaten müssen "Kampf der Realitystars" verlassen!

Bei Kampf der Realitystars geht es richtig ab! In der aktuellen Folge des Reality-TV-Formats eskalierte der Streit zwischen Emmy Russ (24) und Evanthia Benetatou (31) weiter. Freundinnen werden die zwei Frauen wohl nicht mehr. Auch Peggy Jerofke ist sauer, da Matthias Mangiapane (39) ihr gegenüber einen negativen Kommentar geäußert hatte. Die Kandidaten nutzen ihre Missgunst und ihre persönlichen Ansichten, um ihre Konkurrenten rauszuschmeißen. Diese Kämpfer um den Titel Realitystar 2023 mussten nun die Show verlassen!

In der sechsten Stunde der Wahrheit müssen alle Bewohner an ihre Mitstreiter erneut eine Münze verteilen. Emmy bekommt schlussendlich tatsächlich die meisten Taler! In ihrer Abschlussrede erklärt sie sich: "Mir fällt es schwer, eine Verbindung zu Leuten aufzubauen." Das tue dem Model leid. Allerdings schiebt sie später hinterher: "Ich habe hier die falschesten Leute überhaupt kennengelernt." Sie wünsche ihnen sogar, dass sie nie wieder Erfolg in ihrem Leben haben und gönne niemanden den Gewinn.

Bereits inmitten der Folge verkündete Matthias den Rausschmiss eines Konkurrenten: "Wir haben uns für dich entschieden, Daniel." Seine Verbündete Emmy trauerte um dessen Exit. "Um mich herum sind jetzt nur noch Ratten und Schlangen", klagte die Blondine. Daniel hatte da schon vermutet, dass die Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin später auch gehen wird. Am Ende der Sendung musste Paul Janke (41) überraschend auch noch gehen.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2023, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTL+ Daniel, Sascha, Matthias und Patsche bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Eva Benetatou und Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / jankepaul Paul Janke auf Bali

