Neues Hobby: Riecht Superstar Adele jetzt etwa unangenehm?

Popstar Adele (36) enthüllte, ihre neue Leidenschaft bestehe darin, "verdammt lecker" zu riechen, indem sie sich mit superteuren High-End-Parfüms einsprüht. Das scheint jedoch nicht immer so gut zu funktionieren. Laut Mirror scherzte sie auf einem ihrer Konzerte: Die neu entdeckte Vorliebe für übertriebene Duftwolken könne sie für manche Leute sogar "wie Scheiße" riechen lassen. Parfüm sei eine sehr individuelle Vorliebe und nicht jeder könne ihre Duftwahl gutheißen. Die Sängerin verkündete Anfang Juni, sie habe die Welt der Düfte für sich entdeckt – ihr neues, ungewöhnliches Hobby sei das Sammeln und Schichten der Essenzen. Bei einem Dinner traf sie eine Frau, die mehrere Parfüms kombinierte, was sie dazu inspirierte, diese Technik selbst auszuprobieren.

Dennoch genießt sie es, verschiedene Düfte zu erkunden und ihre eigenen Kreationen zu schaffen. Die "Hello"-Interpretin verrät zudem, ihre Passion habe erst verblüffend spät begonnen. Sie erklärte: "Mein neues Hobby ist Parfüm, und ich bin selbst überrascht, dass ich so lange dafür gebraucht habe. Denn ich bin gerade 36 geworden. Ich bin verwundert, wieso ich so lange gebraucht habe, um überhaupt zu wissen, dass es eine ganze Welt von Parfüms und Parfümschichten gibt." In diesem Zuge gibt sie auch zu, dass ihr neuer Zeitvertreib sie ein Vermögen kostet: Sie sei geradezu besessen davon, die Duftwässerchen zu sammeln und aufzutragen.

Neben ihrem neuen Parfümfaible hat die 16-fache Grammy-Gewinnerin in der Vergangenheit auch andere kuriose Beschäftigungen verfolgt. Damit ist sie in Hollywood nämlich längst nicht allein. Die Sammelleidenschaften der Sängerin sind jedoch schon sehr außergewöhnlich: So sammelte sie eine Zeit lang einzeln verpackte Gewürze – hörte aber damit auf, nachdem sie herausgefunden hatte, dass viele der Produkte, die sie erworben hatte, bereits abgelaufen waren. Auch Miniatur-Weihnachtshäuser hatten es ihr kurzzeitig angetan. Sie gesteht ihren Fans: "So lächerlich sind meine Hobbys. Sie kommen und gehen. Ich sammle jetzt auch Simi-Puppen wegen meiner wunderbaren Fans aus Mexiko, ich habe schon mindestens 1000 Stück. Das ist großartig."

Adele bei den Grammys im Februar 2023

Adele im Februar 2022 in London

