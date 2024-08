Skurril: Diese Superstars wirkten an Erotikfilmchen mit

Diese Stars haben eine wilde Seite! Bevor er ein großer Name in Hollywood wurde, schnupperte Sylvester Stallone (78) zunächst in die Erotikfilmbranche rein. Denn: Zu Beginn seiner Karriere war die Filmlegende nicht gerade mit guten Rollenangeboten gesegnet. Dann bot sich ihm die Gelegenheit, in einem Porno mitzuspielen. "Es hieß, entweder diesen Film zu machen oder jemanden auszurauben, weil ich am Ende, wirklich ganz am Ende meiner Kräfte war. Anstatt etwas Verzweifeltes zu tun, habe ich zwei Tage für 200 Dollar gearbeitet", erzählte er in einem Interview mit Playboy. Nachdem Sylvester es Jahre später mit den "Rocky"-Filmen zum Superstar brachte, bekam er das Angebot, die Rechte an dem Filmchen zu erwerben. Er lehnte ab – für rund 370.000 Euro landete der Porno schließlich beim Höchstbietenden auf Ebay.

Was für Sylvester ein Weg war, seine Rechnungen zu zahlen, war für Snoop Dogg (52) hingegen ein Herzensprojekt. Das Ergebnis veröffentlichte der Rapper 2001 unter dem Titel "Snoop Dogg's Doggystyle" – eine 86 Minuten lange, wilde Mischung aus Pornografie und Musikvideo. Gedreht wurde laut The Sun im Haus des Botschafters der Olympischen Spiele in Kalifornien. Das Tape verkaufte sich so gut, dass er im folgenden Jahr schon den nächsten Film veröffentlichte. Für den Streifen mit 40 Pornostars legte er sich sogar einen neuen Namen zu: Snoop Scorsese, in Anlehnung an den Kultregisseur Martin Scorsese (81). Zehn Jahre später tat es ihm Rapper-Kollege Skepta (41) gleich und brachte ebenfalls einen Mix aus Porno und Musikvideo heraus, natürlich mit sich selbst in der Hauptrolle.

Andere Stars wirkten eher unterstützend an sexy Produktionen mit – wie zum Beispiel Helen Mirren (79). 1979 spielte sie im erotischen Historiendrama "Caligula" die Frau des titelgebenden römischen Kaisers. Der Film sollte ursprünglich zwar nackt, aber doch weitestgehend harmlos sein. Doch nach Drehschluss schlich sich der Produzent mit Pornodarstellern an das Set und filmte zusätzlich einige nicht jugendfreie Szenen, die es am Ende auch wirklich in den Film schafften. Und auch Jon Hamm (53) hat indirekte Porno-Erfahrung: Der "Mad Men"-Star arbeitete am Set mehrerer Pornofilme hinter den Kulissen mit, bevor er den Durchbruch in Hollywood schaffte.

Getty Images Sylvester Stallone auf der Launch-Party von Paramount+ in Italien, September 2022.

Getty Images Snoop Dogg, US-amerikanischer Rapper

