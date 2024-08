So reagierten Pamela Andersons Söhne auf ihre Vergangenheit

Die Baywatch-Ikone Pamela Anderson (57) kann heute auf ein ereignisreiches Leben voller Höhen und Tiefen zurückblicken. Wie sie in der neuen Ausgabe von Stylemaker-Better Homes & Gardens verrät, erfuhren ihre Söhne Brandon Thomas Lee (28) und Dylan Jagger Lee (26) schon früh Details über das wilde Liebesleben ihrer berühmten Mama. Sie erinnert sich heute noch sehr genau an die Reaktion ihrer beiden Kinder aus der Ehe mit Rockstar Tommy Lee (61): "Natürlich haben sie im Laufe der Jahre, als sie von altersgerechten als auch nicht altersgerechten Dingen aus meiner Vergangenheit erfuhren, leider gedacht, dass ich in gewisser Weise ausgenutzt wurde."

Bereits in jungen Jahren wussten sie schon von dem berüchtigten Sextape ihrer Eltern, welches ohne die Zustimmung der Hauptakteure verbreitet wurde. Pamela beschreibt, wie ihre Söhne die pikanten Details aus ihrem Leben mittlerweile sehen: "Meine Kinder sind jetzt alt genug, um das große Ganze zu verstehen." Die Unterstützung ihrer liebenden Söhne ist der stolzen Mutter in jeder Lebenslage gewiss. So gaben sie der Fernsehbekanntheit sogar einen lieb gemeinten Rat für ihre Zukunft: "Sie sagten zu mir: 'Mama, was auch immer du geschaffen hast, bleib einfach du selbst.'"

Nicht nur über ein gutes Verhältnis zu ihrer Mama dürfen sich die Söhne von Pamela freuen, sondern auch in der Liebe scheint es für die jungen Männer ganz wunderbar zu laufen. So verlobte sich Dylan erst kürzlich mit seiner Freundin Paula Bruss! Auf seinem Instagram-Kanal teilte der zukünftige Bräutigam den Moment, in dem er seiner Herzdame die entscheidende Frage stellte. Zu sehen war in der Aufnahme auch die darauffolgende herzerweichende Reaktion seiner Angebeteten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandon Lee, Pamela Anderson und Dylan Lee, 2023

Anzeige Anzeige

BFA Pamela Anderson und Dylan Lee

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Pamela so offen mit ihren Kindern spricht? Ich finde es klasse! Sie können sich eben alles anvertrauen. Aus meiner Sicht sind das keine Themen, die man mit seinen Kindern bespricht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de