Was läuft zwischen Emily Ratajkowski und Sänger Shaboozey?

Hat Emily Ratajkowski (33) erneut die große Liebe gefunden? In den vergangenen Tagen wurde das Model mehrfach an der Seite von Shaboozey (29) gesehen. Dabei wirkte sie ganz schön vertraut mit dem Country-Musiker. Doch von einer Beziehung kann bislang wohl noch nicht die Rede sein. Wie ein Insider gegenüber TMZ betont, sollen die zwei kein offizielles Paar sein. Emily und Collins Obinna Chibueze, wie der Songwriter mit bürgerlichem Namen heißt, seien aber durchaus interessiert daran zu schauen, wohin sich ihr Flirt entwickelt. Aktuell sollen die beiden Turteltauben ihre gemeinsame Zeit genießen und es locker angehen.

Am Dienstagabend wurden Emily und Collins gemeinsam in einem Nachtklub in New York City gesichtet. Die beiden sollen die Location händchenhaltend betreten und auch sonst kein Geheimnis aus ihrer Anziehung zueinander gemacht haben. "Sie haben definitiv miteinander geflirtet und die Gesellschaft des anderen genossen. Sie haben gar nicht versucht, das zu verstecken", schilderte ein Zeuge laut Page Six. So haben die Schauspielerin und der "A Bar Song"-Interpret den Abend angeblich eng umschlungen auf der Tanzfläche des VIP-Bereichs verbracht, bis sie den Klub um 01:00 Uhr morgens gemeinsam verließen.

Doch hat die Liaison der zwei überhaupt Potenzial für etwas Ernstes? Emily scheint nach der Auflösung ihrer Ehe mit Sebastian Bear-McClard (37) ein überzeugter Single zu sein. Auf Instagram betonte die "Gone Girl"-Darstellerin bereits, dass sie eine Scheidung in jungen Jahren als "schick" empfindet. Sie beteuerte: "Es gibt nichts Besseres, als in seinen 30ern zu sein, immer noch heiß zu sein, vielleicht ein bisschen eigenes Geld zu haben, herauszufinden, was man mit seinem Leben machen will und alles, und diese Ehe-Fantasie ausprobiert zu haben und festzustellen, dass es vielleicht nicht alles ist, was man sich darunter vorstellt."

Getty Images Shaboozey bei einem Spotify-Event in Cannes im Juni 2024

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

