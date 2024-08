Wegen Beauty-OP: Türkei-Urlauber sind sauer auf Katie Price

Katie Price (46) sorgt in der Türkei für reichlich Ärger! Das Model unterzog sich kürzlich in einer türkischen Praxis ihrem sechsten Facelifting. Von dem Eingriff erholt sich die OnlyFans-Creatorin derzeit in einem Hotel – doch das passt den anderen Gästen überhaupt nicht. Einer der Urlauber macht seinem Ärger nun auf Tripadvisor Luft. "Wir sind gerade hier und konnten dieses wunderbare Hotel nicht bemängeln, bis eine berüchtigte britische 'Berühmtheit' und ihr Gefolge ankamen und unsere Meinung dramatisch änderten", wettert der Mann auf der Bewertungsplattform und führt weiter aus: "Wer will schon in einem Hotel entspannen und speisen, wenn er jemanden sieht, dessen Gesicht voller Blut ist, dessen Kopfhaut mit Klammern zusammengehalten wird und dessen Einschnitte vor Eiter triefen."

Eine Sache habe bei dem Reisenden das Fass dann wohl endgültig zum Überlaufen gebracht. "Oh, und dann hat sie auch noch den Swimmingpool benutzt... Ich bin mir nicht so sicher, ob dieses Hotel als Erholungseinrichtung für plastische Chirurgie genutzt werden sollte. Das hat mich auf jeden Fall davon abgehalten, es noch einmal zu buchen und weiterzuempfehlen", lautet der wütende Kommentar weiter.

Doch nicht nur die Urlauber sind genervt von Katies OP-Wahn, auch ihre Liebsten machen sich wohl große Sorgen um die TV-Bekanntheit. "Ihre Familie hat Angst, wo das alles enden wird", verriet ein Insider kürzlich gegenüber OK! Magazine und betonte: "Katies Familie ist sehr verängstigt und macht sich Sorgen um sie." Besonders die kürzlich aufgetauchten Bilder, die das Ex-Boxenluder kurz nach ihrem sechsten Facelift zeigten, sollen die Familie in Aufruhr versetzt haben.

TikTok / katieprice Katie Price im Juli 2023 nach ihrer Nasen-OP

Instagram / katieprice Katie Price, Model

