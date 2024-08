Zu viel Ärger: Prinz Harry und Meghans Freunde meiden sie

Hat Prinz Harry (39) und Herzogin Meghans (43) angespanntes Verhältnis zur royalen Familie nun etwa auch Auswirkungen auf ihre Freundschaften? Das behauptet nun zumindest eine Quelle gegenüber Express: "Harry und Meghan werden aufgrund ihrer Entfremdung von der königlichen Familie von den Gästelisten für Hochzeiten von Freunden und anderen Veranstaltungen gestrichen." Hinter der drastischen Maßnahme soll die Angst stecken, sich mit dem Königshaus zu überwerfen, wenn sich die Beteiligten auf die Seite der Sussexes stellen würden.

"Es besteht die ernsthafte Befürchtung, dass eine Familie aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen wird, wenn sie die Sussexes zu einer Hochzeit oder Taufe einlädt – das wäre einer der größten Fauxpas, die man sich vorstellen kann", erklärt der Insider weiter. Die ganze Situation führe neben den gesellschaftlichen Problemen wohl auch zu einem fiesen Spitznamen für die Wahl-Amerikaner: "Sie [Harry und Meghan] werden 'die Ungebetenen' genannt."

Dass das Paar erst vor wenigen Tagen ein neues Interview veröffentlicht hat, wird einer Versöhnung mit Harrys Familie wohl eher weniger zuträglich gewesen sein. Unter anderem wurden dabei Szenen aus dem brisanten Interview mit Oprah Winfrey (70) aus dem Jahr 2021 eingeblendet. Dieses war maßgeblich für den Bruch mit den Royals mitverantwortlich. Daher ist sich der Royal-Experte Richard Fitzwilliams sicher, dass die zweifachen Eltern eigentlich gar kein Interesse an einer Versöhnung haben. "Es sieht nicht so aus, als wolle einer von ihnen diese Kluft überbrücken oder den Riss flicken", betont er gegenüber The Sun.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

