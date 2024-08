Amira Pocher und Christian Düren posieren beim Joggen

Nach ihrem Liebes-Outing können sich Amira Pocher (31) und ihr Christian Düren (34) endlich in der Öffentlichkeit zeigen – so wie jetzt beim Joggen! Gemeinsam strahlen die beiden nach ihrem sportlichen Ausflug in der Natur in die Kamera, wie man in Amiras Instagram-Story sieht. Auf dem süßen Schnappschuss lehnt sich die Ex-Frau von Oliver Pocher (46), die in sportlichen Klamotten gekleidet ist, an ihren neuen Freund an. Das Foto betitelt die Moderatorin mit einem weißen Herz und einem laufenden Emoji.

Das Paar hatte sich fast ein halbes Jahr lang versteckt – bis es sich im vergangenen Monat gemeinsam bei einem Auftritt zeigte. In ihrem Podcast "Liebes Leben" verriet die Zweifachmama, dass mittlerweile genügend Gras über die Sache mit Oliver gewachsen sei. "Und jetzt nach einem halben Jahr oder eben einem Jahr Trennung [...] – dann darf Mutti ja auch einfach mal weitermachen und sich dazu bekennen", offenbarte die Österreicherin. Für sie sei es aus Respekt wichtig gewesen, nicht direkt als Paar in die Öffentlichkeit zu treten: "Ab einem gewissen Alter und gerade auch nach so einer öffentlichkeitswirksamen Trennung war das auch eine Sache von Respekt und Rücksicht, dass man da jetzt nicht irgendwelche Kussfotos [teilt]."

Den ersten gemeinsamen Auftritt feierten Amira und Christian Anfang Juli auf dem roten Teppich der Modenschau des Labels Marc Cain. Wie glücklich die 31-Jährige über ihr Beziehungsouting war, erzählte sie vor Wochen in einem Interview mit Bild: "Ich bin sehr erleichtert! Die Zeit war reif! Ich bin froh, dass das Versteckspiel endlich vorbei ist", betonte die Beauty. Amüsiert fügte sie hinzu: "Jetzt muss ich mich erst mal daran gewöhnen, dass ich ihn nicht mehr aus jeder Instagram-Story herausschneiden muss."

Anzeige Anzeige

AEDT/ActionPress Amira Pocher und Christian Düren auf der Berliner Fashion Week 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den süßen Schnappschuss von Amira und Christian? Sehr toll, die beiden sehen sehr happy aus! Na ja, ist nicht so mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de