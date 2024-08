Ausgedacht? Blake Lively kann ihren Zweitnamen nicht leiden

Blake Lively (36) trägt einen ungewöhnlichen Zweitnamen – und damit kann sich die Schauspielerin nur schwer arrangieren. Mit vollem bürgerlichen Namen heißt sie nämlich Blake Ellender Lively. "Es ist kein Name. Meine Mutter hat ihn sich, glaube ich, aus Versehen ausgedacht", gesteht sie im Gespräch mit MTV UK und fügt resigniert hinzu: "Das ist kein Wort, das existiert nicht." Doch eine Person schaffte es, die Neuschöpfung ihrer Mutter in ihren zu Augen retten: ihr Ehemann Ryan Reynolds (47)! "Mein Mann liebt ihn, was dazu führte, dass ich doch anfing, ihn etwas zu mögen", erklärt sie. Der Name Ellender erinnere den Deadpool-Star an das englische Wort für Lavendel.

Dennoch unterschlägt Blake in der Öffentlichkeit meistens ihren ungeliebten zweiten Vornamen. Doch das ist noch nicht die ganze Wahrheit – auch Blake Ellender Lively ist tatsächlich gar nicht ihr ursprünglicher Name. "Brown ist der Name meines Vaters. Mein Vater hat Lively von meiner Mutter übernommen. Ich wurde immer nur Blake Lively genannt, aber Blake Brown stand auf meiner Geburtsurkunde und tauchte dann hier und da in rechtlichen Dokumenten auf", klärte sie kürzlich laut People auf. Daher habe sie ihre neue Haarpflegemarke auch "Blake Brown" getauft: "Es war immer eine Art von Identität, in die ich nie ganz hineingeschlüpft bin, aber es war die intimste Identität von mir, weil es der persönlichste Name ist."

Auch wenn Blake an sich selbst wohl eher keine außergewöhnlichen Namen mag, für ihre Sprösslinge hat sie sich einiges einfallen lassen. Schon der Name ihrer ersten Tochter, die 2014 zur Welt kam, sorgte für Unverständnis – das kleine Mädchen hört nämlich auf den klassischen Männernamen James. Wie ihre vierte und jüngste Tochter heißt, hielten Blake und Ryan zunächst geheim. Über ein Jahr nach der Geburt plauderte der Hollywoodstar den Namen aber doch aus: Olin! Für die spezielle Wahl ernteten die stolzen Eltern prompt Häme im Netz.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

