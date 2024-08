Den Tränen nahe? Mariah Carey beunruhigt Fans auf Konzert

Mariah Carey (55) hat bei einem ihrer neuesten Auftritte die Sorge ihrer Fans geweckt. Die Sängerin stand am vergangenen Wochenende im Dolby Live Amphitheatre in Las Vegas auf der Bühne, wo sie im Rahmen ihrer "Celebration of Mimi"-Tour auftrat. Während eines Konzerts am 3. August wirkte Mariah während des Songs "Make It Happen" sichtbar emotional, wie ein Clip auf YouTube zeigt. In einem Moment schien sie sich sammeln zu müssen, was die Zuschauer zu Spekulationen veranlasste, sie könnte kurz davor gewesen sein, in Tränen auszubrechen.

Die Fans lassen ihren Eindrücken in den Kommentaren freien Lauf. Einer schreibt: "Etwas stimmt nicht, ich weiß nicht was. Aber irgendwas ist los. Du hast meine volle Unterstützung, Mariah." Ein anderer bemerkt: "Es scheint, als würde sie gleich zusammenbrechen." Weitere Fans äußern ähnliche Sorgen und Wünsche für ihr Wohlbefinden. Ein Nutzer schlägt sogar vor: "Sie sollte sich eine Auszeit gönnen, alles in Ruhe angehen und dann zurückkommen, wenn die Zeit reif ist." Doch nicht alle sehen das so kritisch. Einige meinen, dass in das emotionale Auftreten zu viel hineininterpretiert werde. "Vielleicht war sie einfach nur vom Song ergriffen", heißt es von einem User.

Trotz der Bedenken setzt Mariah ihre Konzerte in Las Vegas fort und bereitet sich bereits auf ihre bevorstehende "Christmas Time"-Tour vor, die im November starten wird. Diese soll ihre größte Weihnachtstournee bisher werden und Konzerte in insgesamt 20 US-amerikanischen Städten, darunter Los Angeles, Atlanta und Boston, umfassen, wie Mirror berichtet. Tickets für die Tour sind seit dem 2. August erhältlich. Die Musikerin hat in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass sie ihre Fans trotz persönlicher Herausforderungen nicht im Stich lässt, was die Vorfreude auf die künftigen Auftritte nur noch steigert.

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Instagram / mariahcarey Mariah Carey im Dezember 2022

