Hat Mariah Carey bei ihrem Weihnachtshit abgeschrieben?

Hat sie es getan? Mariah Carey (54) gehört zu den bekanntesten Sängerinnen weltweit. Gerade ihr 1994 veröffentlichter Song "All I Want For Christmas Is You" wurde zum Megahit, der auch knapp 30 Jahre nach seiner Veröffentlichung für viele Fans ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit ist. Doch nun sieht sich die Sängerin schweren Vorwürfen ausgesetzt: Mariah soll bei dem Song abgeschrieben haben!

So steht es wohl in einer Klage, die vor wenigen Tagen bei einem Bundesgericht in Los Angeles eingereicht wurde und US Weekly vorliegt. "Die Phrase 'all i want for Christmas is you' mag heute wie eine gängige Redewendung erscheinen, [aber] 1989 war sie im Kontext unverwechselbar. Darüber hinaus war die Kombination der spezifischen Akkordfolge in der Melodie, gepaart mit der wortwörtlichen Hook, eine mehr als 50-prozentige Kopie von Vances Originalwerk, sowohl bei der Wahl des Textes als auch bei den Akkordausdrücken", behauptet der Kläger Vince Vance, der seinen Song mit dem gleichnamigen Titel bereits fünf Jahre vor Mariah mit seiner Band Vince Vance & the Valiants veröffentlicht hatte.

Dies ist allerdings nicht das erste Mal, dass sie wegen des Songs verklagt wird. Bereits im vergangenen Jahr reichte Vince eine ähnliche Klage ein, ließ den Fall allerdings wenige Monate später wieder fallen. Doch auch die Geschichte, wie sie den Hit komponiert habe, soll laut einem ehemaligen Mitarbeiter nicht stimmen: Während Mariah erzählt, dass sie den Weihnachtsklassiker bereits als Kind komponiert habe, behauptet er, an der Entstehung des Liedes beteiligt gewesen zu sein.

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

MEGA Mariah Carey und ihre Tochter Monroe im Dezember 2022

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

