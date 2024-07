Neues Foto: Bruce Willis posiert mit dem Freund von Tallulah

Rund um Bruce Willis (69) ist es seit seiner Demenzerkrankung ruhiger geworden – nur selten gibt es von ihm Einblicke. Doch jetzt gibt es einen neuen Schnappschuss, auf dem er trotz seiner anhaltenden Krankheit gut aussieht und seine Fans begeistert. Seine Tochter Tallulah (30) teilt auf Instagram ein süßes Bild von ihm, auf dem er gemeinsam mit ihrem Freund Justin Acee posiert. "Dieses Foto ist für mich der Sonnenschein an einem regnerischen Tag", betitelt sie die süße Aufnahme, auf der der "Stirb langsam"-Schauspieler mit dem jungen Mann in die Kamera schaut.

In den Kommentaren des Beitrags auf der Plattform melden sich viele Fans zu Wort und freuen sich über den neuen Schnappschuss von dem Hollywood-Star. "Oh, das zaubert einfach so ein Lächeln ins Gesicht, deinen Vater so glücklich zu sehen" oder "Das hat meinen Tag so toll gemacht, so ein schönes Foto von deinem Papa und deiner neuen Liebe zu sehen", lauten einige von den liebevollen Kommentaren der Nutzer. Ein Follower schwärmt: "Den Mann, den du zuerst geliebt hast, und die Liebe deines Lebens in einem Raum zu haben, ist einfach eine Glückseligkeit!"

Bruce gab im Februar 2023 bekannt, dass er an Demenz erkrankt ist. Seither kümmern sich seine drei Töchter, die aus seiner ersten Ehe mit Demi Moore (61) stammen, rührend um ihn. Auch seine Ehefrau Emma Heming (46), mit der er seit 2009 verheiratet ist, ist stets an seiner Seite. Erst kürzlich hat sie in einer Social-Media-Story erzählt, wie emotional die Situation rund um die Erkrankung für sie ist: "Es ist immer noch sehr schwierig für mich, damit umzugehen und darüber zu sprechen, aber ich tue es, wenn ich es kann. Wenn ich mich emotional stabil genug fühle, um es zu tun."

Instagram / buuski Justin Acee und Bruce Willis im Juli 2024

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming, Ehepaar

