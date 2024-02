Nach Sepsis: Ashley Park ist zurück am "Emily in Paris"-Set

Ihr geht es besser. Ashley Park (32) hatte ihren Fans um Silvester einen gehörigen Schrecken eingejagt. Die Schauspielerin war im Dezember mit einer Sepsis ins Krankenhaus eingeliefert worden. Während ihrer Genesung hatte sich vor allem ihr Freund und Emily in Paris-Kollege Paul Forman liebevoll um sie gekümmert, sodass sie Ende Januar nach Frankreich reisen konnte, um sich dort weiter zu erholen. Jetzt verkündet Ashley ihre Rückkehr zur beliebten Netflix-Serie!

Auf Instagram feiert die Darstellerin von Mindy Chen ihre Rückkehr zu "Emily in Paris" mit einem Foto ihrer Garderobe und einer Danksagung an das Team vor Ort: "Merci für die herzliche Begrüßung [...]. Tut mit leid, dass ich zu spät zur Party komme, aber ich freue mich so, euch alle wiederzusehen." Ashleys Freude über ihre Rückkehr zeigt sie außerdem in einer Instagram-Story, in der sie gut gelaunt mit dem Haar- und Make-up-Team der Serie scherzt.

Ashleys septischer Schock hatte viele Promis in Sorge versetzt. Als sie ihren schlechten gesundheitlichen Zustand auf Instagram öffentlich machte, erhielt sie liebe Genesungswünsche von ihrer Serienfreundin Lily Collins (34). Aber auch Stars wie Selena Gomez (31), Harry Jowsey (26), Paris Hilton (42) und Alexandra Daddario (37) wünschten ihr nur das Beste.

Getty Images Paul Forman und Ashley Park in Paris, 2023

Getty Images Ashley Park bei der Premiere von "Emily in Paris", 2022

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Ashley Park am Set von "Emily in Paris"

