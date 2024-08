Nach Absagen in Wien: Taylor Swift zeigt Konzertfilm im TV

Taylor Swift (34) überrascht ihre Fans. Die Sängerin musste ihre Auftritte der "The Eras"-Tour in Wien, die für dieses Wochenende geplant waren, spontan absagen – Grund dafür war eine Terrorwarnung. Während sowohl die "Karma"-Interpretin als auch ihre Bewunderer sich glücklich schätzen können, dass ein drohender Anschlag so vereitelt werden konnte, machte sich im Netz schnell Enttäuschung breit. Immerhin waren rund 190.000 Karten für die drei Termine verkauft worden. Doch für die traurigen Ticketbesitzer hält Taylor laut People eine Überraschung bereit: Gemeinsam mit Disney+ und ORF hat sie eine spezielle Fernsehpremiere ihres Konzertfilms organisiert, zusätzlich zu einer kostenlosen Streamingoption. So kommen ihre Fans nun doch noch auf ihre Kosten.

Dass die Termine nicht stattfinden können, wurde erst kurz zuvor publik. "Aufgrund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit abzusagen", gab der Veranstalter am vergangenen Mittwoch über Instagram bekannt. Zusätzlich bekommen alle, die die Konzerte besuchen wollten, innerhalb der nächsten zehn Tage ihr Geld zurück.

Einer machte sich natürlich ganz besonders viele Gedanken, als die Terrorwarnung publik wurde: Taylors Freund Travis Kelce (34). "Er ist sehr besorgt", verriet ein Insider am Donnerstag gegenüber Page Six. Der NFL-Star habe sich natürlich sofort mit seiner Liebsten in Kontakt gesetzt. Doch zumindest öffentlich schweigt Taylor seit dem verhinderten Anschlag. Wie es um die verbleibenden Termine der Tour in Europa steht, ist bislang unbekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in Amsterdam

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Entschädigung von Taylor für ihre Fans? Na ja, an die Erfahrung eines Konzertes kommt ein Film natürlich nicht ran... Toll, dass sie sich etwas überlegt hat! Immerhin kann sie ja auch nichts für die Absage. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de