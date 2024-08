Nach Krankheit: So strahlt Chryssanthi Kavazi mit ihrem Baby

Chryssanthi Kavazi (35) teilt innige Momente mit ihrem Nachwuchs. Im April brachte die GZSZ-Bekanntheit ihr zweites Kind zur Welt. Doch die Zeit rund um die Geburt wurde von gesundheitlichen Schwierigkeiten getrübt. Die Frau von Tom Beck (46) wurde krank und musste eine Weile im Krankenhaus bleiben. Doch die schwere Zeit scheint endlich überwunden – Chryssanthi präsentiert sich nun ganz stolz mit ihrem kleinen Sprössling! Auf Instagram teilt sie ein Foto, das sie im Bikini beim Kuscheln mit dem kleinen Mädchen zeigt. Von den gesundheitlichen Problemen der vergangenen Monate und Sorgen ist in ihrem strahlenden Gesicht nichts mehr zu erkennen.

Sechs Tage vor der Entbindung steckte die Schauspielerin sich mit Ringelröteln an. Die Erkrankung habe ihr "Immunsystem und [ihren] Körper einfach so zerlegt", berichtete sie einen Monat später im Netz. Ihr Baby sei zwar nicht in Gefahr gewesen, jedoch sei Chryssanthi die Geburt in ihrem geschwächten Zustand alles andere als leichtgefallen. Zusätzlich habe sie sich noch einen bakteriellen Infekt eingehandelt. "Ich war dann noch anderthalb Wochen im Krankenhaus [...], mit fast 40 Grad Fieber, keiner wusste so richtig, was los ist", erinnerte sie sich.

Selbst Wochen später sei sie noch nicht wieder bei Kräften gewesen – so zeigte sich Papa Tom auch im Sommer bislang nur im Alleingang bei Events. "Es ist so, dass Chryssa immer noch nicht fit ist. Das ist noch weit weg von rotem Teppich. Sie muss jetzt erst wieder ihr Immunsystem in Schwung bringen und das dauert noch ein bisschen", erklärte der "Vaterfreuden"-Darsteller im Juni im Interview mit RTL.

Instagram / chriss_cross/ Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im Juni 2023

