Niedlich: Sarah Harrison macht Fotoshooting mit Baby Alea

Sarah Harrison (33) zelebriert ihr Mutterglück. Am vergangenen Montag kam die dritte Tochter der Influencerin per Kaiserschnitt zur Welt. Seither dreht sich für die Blondine und ihren Ehemann Dominic (33) alles um Baby Alea. Nun steht bereits das traditionelle Fotoshooting an – auch bei ihren Töchtern Mia Rose (6) und Kyla (4) ließ die stolze Mama wenige Tage nach der Geburt professionelle Aufnahmen machen. Auf den Fotos, die Sarah auf Instagram postet, liegt die kleine Alea umgeben von weißen Blumen auf einem winzig kleinen Korbbett. Gekleidet ist sie in einen flauschigen weißen Strampler sowie eine passende Mütze mit kleinen Öhrchen, die von ihrem Kopf abstehen.

Auf weiteren Bildern kuscheln Sarah, Dominic, Mia und Kyla mit Baby Alea. "Es gibt für mich nichts Schöneres", schwärmt das ehemalige Bachelor-Girl unter dem niedlichen Posting. Auch ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Wie süß können bitte Bilder sein", meint ein Nutzer in der Kommentarspalte. "Sooo schön und süß, wie Kyla und Mia sie anschauen", findet ein weiterer User.

Seit der Entbindung gibt Sarah ihren Fans regelmäßige Updates. Dafür, dass der Kaiserschnitt erst wenige Tage zurückliegt, ist die Content Creatorin schon wieder munter auf den Beinen. "Ich kann echt gut laufen, ich bin auch echt fit, aber dennoch muss mir Domi noch helfen", schildert sie im Netz. Zudem gönnt sie sich auch die eine oder andere Ruhepause – wie beim kuscheligen Mittagsschlaf auf dem Sofa mit Alea und Dominic.

Sarah Harrisons Tochter Alea, 2024

Dominic und Sarah Harrison, Influencer

