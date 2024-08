Sah Keira Knightley Kennenlernen mit ihrem Ehemann voraus?

2011 lernten sich Keira Knightley (39) und ihr Ehemann James Righton (40) kennen und lieben. Das Kennenlernen schien der Schauspielerin kurz zuvor vorhergesagt worden zu sein. "In dieser Woche [unseres Kennenlernens] sagte mein Agent zu mir: 'Ich hatte diesen Traum – ich war Single – ich hatte diesen Traum, dass du diese Woche deinen zukünftigen Ehemann triffst'", erinnert sie sich im Podcast "Ruthie's Table 4" zurück. Nur kurze Zeit später trafen Keira und James aufeinander.

Der Filmstar lernte James im Rahmen einer Veranstaltung über einen Freund kennen. "Jedenfalls öffnete sich die Tür dieses privaten Raums, und mein Freund Tim kam [mit einem anderen Freund] vorbei, und der Dritte, der vorbeikam, war James", schildert Keira und fügt hinzu: "Und James nahm einen Platz und sagte: 'Hallo, ich bin dein zukünftiger Ehemann', und da ist er. Und dann haben wir gegessen und getrunken, bis wir geheiratet haben. Na ja, getrunken, bis ich schwanger wurde."

Keira und James hatten sich im Mai 2013 das Jawort gegeben. Zwei Jahre später war ihre erste Tochter Edie auf die Welt gekommen. 2019 folgte ein weiteres Mädchen namens Delilah. In ihrer Rolle als Mama geht die Fluch der Karibik-Darstellerin total auf. In einem Interview mit Elle schwärmte Keira in den höchsten Tönen von den Gefühlen, die mit der Mutterschaft einhergehen: "Die Sache mit der Liebe ist erstaunlich. Es ist eine sehr ursprüngliche, ursprüngliche Liebe. Das ist ganz außergewöhnlich."

Getty Images James Righton und Keira Knightley, 2022

MEGA Keira Knightley mit ihrer Tochter Edie, Februar 2024

