Tish und Noah Cyrus arbeiten nach Dominic-Drama an Beziehung

Stehen die Zeichen endlich auf Versöhnung? Noah (24) und Tish Cyrus (57) lagen sich in den vergangenen Monaten in den Haaren, weil die Musikerin eine Liaison mit Dominic Purcell (54) gehabt haben soll, bevor ihre Mutter den Schauspieler kennenlernte und vergangenes Jahr heiratete. Doch wie ein Insider jetzt gegenüber Us Weekly offenbart, soll sich die Situation zwischen den beiden langsam entspannen. "Noah und Tish arbeiten daran, ihre Beziehung wieder aufzubauen", erklärt dieser.

Es sei ein langsamer Prozess und ein großes Auf und Ab gewesen, doch mittlerweile stehe die 24-Jährige der Idee, ihre Mutter wieder in ihrem Leben zu haben, offener gegenüber. Außerdem habe sich diese auch sehr um eine Versöhnung mit ihrem jüngsten Kind bemüht. "Sie möchte wirklich eine gute Beziehung zu Noah haben und wünscht sich Frieden innerhalb der Familie", verrät die Quelle und fügt hinzu: "Sie sind beide bereit, nach vorne zu schauen."

Schon vor wenigen Monaten gab es die ersten Anzeichen, dass sich das Mutter-Tochter-Duo wieder annähert. "Die Beziehung von Noah und Tish ist immer noch sehr angespannt, aber es wird besser. Noah hat Tish zu ihrem Geburtstag am 15. Mai eine SMS geschickt", behauptete ein Informant gegenüber Entertainment Tonight. Dies habe die fünffache Mutter sehr gefreut – denn das Drama um ihren Ehemann hatte ihr in hohem Maße zugesetzt.

Getty Images Noah Cyrus und Tish Cyrus, 2015

Getty Images Noah und Tish Cyrus im September 2015

