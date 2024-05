Bald Versöhnung? Tish und Noah Cyrus nähern sich wieder an!

Hat der Zoff endlich ein Ende? Seit Monaten herrscht zwischen Tish Cyrus (57) und ihrer Tochter Noah (24) Funkstille. Der Grund: Die Musikerin soll mit Dominic Purcell (54) eine Affäre gehabt haben, bevor ihre Mutter mit ihm zusammenkam. Doch jetzt scheint eine Versöhnung in Sicht zu sein. "Die Beziehung von Noah und Tish ist immer noch sehr angespannt, aber es wird besser. Noah hat Tish zu ihrem Geburtstag am 15. Mai eine SMS geschickt und Tish hat sich gefreut, von ihr zu hören", behauptet ein Insider gegenüber ET. Die Situation mit ihrer Tochter setzte der Managerin sehr zu. Da sie sich offenbar nicht mehr zu helfen wusste, habe sie bei ihrem engsten Kreis um Hilfe gebeten: "Dieses ganze Drama hat Tish sehr mitgenommen und sie hat enge Freunde um Rat gebeten, wie sie die Dinge wieder in Ordnung bringen kann."

Es wirkt auch so, als ob Noah das Kriegsbeil begraben möchte. Vor wenigen Wochen teilte die 24-Jährige nämlich ein paar süße Erinnerungsfotos im Netz, auf denen sie mit ihrer Mama im Laufe der Jahre zu sehen ist. "Alles Gute zum Geburtstag, Mom", schrieb die Sängerin dazu. Ob sich Tish bei ihr bedankt hat? In ihrer Story repostete sie die Grüße ihrer Tochter zumindest nicht – Postings anderer Freunde und Bekannter teilte sie jedoch.

Das ganze Drama nahm im Sommer vergangenen Jahres seinen Lauf, als sich Tish und Dominic das Eheversprechen gegeben hatten. Zu der Hochzeit war die "July"-Interpretin nämlich nicht erschienen. Danach wurde bekannt, dass die jüngste Cyrus-Schwester eine Liebelei mit dem Schauspieler gehabt haben soll, bevor er mit ihrer Mutter anbandelte. Laut Us Weekly habe Noah die Beziehung der beiden sehr erschüttert, weswegen sie bis heute kaum Kontakt zu ihrer Mama hat. Auch das Verhältnis zwischen ihr und ihrer Schwester Miley Cyrus (31) sei momentan angespannt.

Getty Images Noah Cyrus und ihre Mutter Tish Cyrus

Instagram / dominicpurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell, 2023

